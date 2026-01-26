Стоилов след поредното геройство: Парите не важат

Треньорът на Гьозтепе Станимир Стоилов коментира равенството 1:1 като гост на гранда Фенербахче. Българинът похвали футболистите си за спазената тактическа дисциплина в тежкия мач в Истанбул.

„Мачът беше много труден. Не можехме да разчитаме на много отсъстващи футболисти, а играчите, които ги замениха, трябваше да се справят добре от гледна точка на тактическата организация“, започна Стоилов.

„Както винаги казвам – ако не успееш да отбележиш гол, не можеш да спечелиш подобни мачове, нито да вземеш точки. Фенербахче беше отборът, който владееше повече топката. Въпреки това, ние запазихме тактическата си дисциплина и успяхме да отбележим търсения гол. Освен това, създадохме и други положения, което беше важно за нас. Щастливи сме, че спечелихме точка срещу силен отбор с много добър треньор”, продължи 58-годишният българин.

„Всеки клуб има своя стратегия. Трансферната политика и бюджетът на нашия отбор са ясни. Въпреки това се стараем да правим най-доброто. Не искам да говоря за трансферния бюджет и политиката на Фенербахче. Това е тяхна работа, не ни засяга. Ние се стараем да привличаме най-добрите и най-подходящите играчи и да ги развиваме“, коментира още Мъри.

„Във футбола парите не печелят, а работата и играчите. Има разлики в бюджетите с много от клубовете в Суперлигата, но това не е важно. Със средствата, с които разполагаме, се стараем да правим най-доброто. Аз съм човек, който вярва, че работата побеждава всичко“, завърши Стоилов.

Гьозтепе e на четвърто място във временното класиране на Суперлигата с 36 точки – на 4 пред петия Бешикташ, но и с мач повече. Фенербахче е втори с 43 точки – с 3 по-малко от лидера Галатасарай.