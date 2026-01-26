НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЗдраве

          Столична община раздава проследяващи устройства за хора с деменция

          26 януари 2026 | 15:41 420
          Снимка: Wikimedia Common
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Темата за изчезналите хора у нас е системен проблем. За последните две десетилетия около 25 хиляди души остават като неразгадани случаи.

          - Реклама -

          Особена грижа изискват тези, при които става въпрос за възрастни с когнитивни нарушения или за деца с проблеми.

          През 2022 г. Столичният общински съвет реши да се закупят 250 проследяващи устройства за хора с деменция.

          „Към момента програмата работи доста активно. Опитваме се да обхванем колкото се може повече нуждаещи се. Раздадени са между 150 и 170 часовници и тракери. Тези устройства са подходящи, тъй като близките могат да се свържат с тях“, разказа пред БНР Мария Даскалова, главен специалист в дирекция „Здравеопазване“ на Столична община.

          Няма изискване за доход, за да бъде предоставено такова устройство, обясни тя в предаването „Хоризонт до обед“.

          Нови домове за възрастни в пет общини Нови домове за възрастни в пет общини

          Единственото изискване е за медицинската документация“.

          Общината предоставя по програмата и двугодишни карти с интернет, добави Даскалова. 

          Екипът на дирекцията й е готов да даде необходимата информация на всеки, който се интересува от програмата, подчерта тя.

          Темата за изчезналите хора у нас е системен проблем. За последните две десетилетия около 25 хиляди души остават като неразгадани случаи.

          - Реклама -

          Особена грижа изискват тези, при които става въпрос за възрастни с когнитивни нарушения или за деца с проблеми.

          През 2022 г. Столичният общински съвет реши да се закупят 250 проследяващи устройства за хора с деменция.

          „Към момента програмата работи доста активно. Опитваме се да обхванем колкото се може повече нуждаещи се. Раздадени са между 150 и 170 часовници и тракери. Тези устройства са подходящи, тъй като близките могат да се свържат с тях“, разказа пред БНР Мария Даскалова, главен специалист в дирекция „Здравеопазване“ на Столична община.

          Няма изискване за доход, за да бъде предоставено такова устройство, обясни тя в предаването „Хоризонт до обед“.

          Нови домове за възрастни в пет общини Нови домове за възрастни в пет общини

          Единственото изискване е за медицинската документация“.

          Общината предоставя по програмата и двугодишни карти с интернет, добави Даскалова. 

          Екипът на дирекцията й е готов да даде необходимата информация на всеки, който се интересува от програмата, подчерта тя.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Две жестоки убийства с нож за по-малко от 24 часа във Варна

          Георги Петров -
          В рамките на броени часове два тежки криминални инцидента разтърсиха Варна и района на село Кичево. Властите съобщиха за две отделни убийства, извършени с...
          Политика

          Николай Копринков не си тръгва от Президентството заедно с Радев, седем души напускат

          Росица Николаева -
          Седем души от екипа на Румен Радев на "Дондуков" 2 си тръгват заедно с него. Това става ясно от направените до този момент промени на сайта...
          България

          Доц. Георги Кючуков: Кирил Цочев е един от най-достойните наши политици

          Златина Петкова -
          "Кирил Цочев е един от най-достойните наши политици. Когато видях заглавието на книгата му "Животът на един гневен човек" в началото бях изненадан. Според...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions