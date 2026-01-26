Страните от ЕС окончателно спират вноса на руски газ до края на 2027 година

26 януари 2026 | 12:56
40
Страните от ЕС дадоха окончателното си одобрение за забрана за внос на руски газ до края на 2027 г., като Словакия и Унгария гласуваха против, съобщава Reuters.
ЕС трябва да спре вноса на руски втечнен природен газ до края на 2026 г. и на газ от тръбопроводи до 30 септември 2027 г.
Забраната трябваше да бъде приета с мнозинство от гласовете и да отмени ветото на Будапеща и Братислава. Унгария заяви, че ще обжалва решението пред Съда на ЕС.
