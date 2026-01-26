НА ЖИВО
          Европа

          Страните от ЕС окончателно спират вноса на руски газ до края на 2027 година

          26 януари 2026
          Страните от ЕС дадоха окончателното си одобрение за забрана за внос на руски газ до края на 2027 г., като Словакия и Унгария гласуваха против, съобщава Reuters.

          ЕС трябва да спре вноса на руски втечнен природен газ до края на 2026 г. и на газ от тръбопроводи до 30 септември 2027 г.

          Забраната трябваше да бъде приета с мнозинство от гласовете и да отмени ветото на Будапеща и Братислава. Унгария заяви, че ще обжалва решението пред Съда на ЕС.

          ЕС трябва да спре вноса на руски втечнен природен газ до края на 2026 г. и на газ от тръбопроводи до 30 септември 2027 г.

          Забраната трябваше да бъде приета с мнозинство от гласовете и да отмени ветото на Будапеща и Братислава. Унгария заяви, че ще обжалва решението пред Съда на ЕС.

