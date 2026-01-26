НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Свидетел по дело за купен вот твърди, че е пребит от бившия кмет на Гурково и сина му

          26 януари 2026 | 09:52 260
          Прокуратурата в Стара Загора разследва случай на нападение над мъж, заснето от охранителни камери. Инцидентът е от миналата седмица в град Гурково.

          Нападнатият Димитър Стоилов твърди, че извършители са бившият кмет на Гурково Мариян Цонев и синът му Георги. По думите му той е свидетел срещу Цонев по дело за купуване на гласове, което, според него, е мотивът за агресията.

          В ефира на „Здравей, България“ Стоилов разказа, че на 20 януари вечерта се е прибирал от автосервиз, когато се е разминал с два джипа, които по-късно са го подгонили.

          „Настигнаха ме, когато успях да вляза в един склад за фуражи, където имаше камери. От колите изскочиха 6-7 души. Баща и син ме изкараха от колата и получих ритници в ребрата. Продължиха да ме удрят и блъскат, заплашваха ме с побой. Питаха ме защо съм главен свидетел по делото им и постоянно съм в прокуратурата. Около 15 минути продължи всичко“, разказа той.

          Стоилов допълни, че досега не е получавал директни заплахи, но в миналото е имало фирми, регистрирани на негово име, които са натрупали задължения.

          Основен свидетел за купуване на гласове се оплака, че е пребит от бившия кмет на Гурково и неговия син Основен свидетел за купуване на гласове се оплака, че е пребит от бившия кмет на Гурково и неговия син

          „Реших да се отделя“, посочи той.

          От своя страна Мариян Цонев и синът му Георги твърдят, че е имало провокация от страна на Стоилов, включително неприлични жестове и обиди към детето на Георги, и отричат да е упражнявано физическо насилие. Стоилов категорично отхвърля тези твърдения.

          „Извадих си медицинско, устната ми беше сцепена, главата и ребрата също бяха наранени“, заяви той.

          По думите му той е свидетел по делото за купен вот на изборите през 2019 г. и е подавал сигнали за отправени заплахи, но до момента няма развитие по тях.

          Друг свидетел по същото дело – Стойчо Стойков, припомни, че преди години е бил обект на стрелба, като извършителят все още не е разкрит.

          „Трета година няма никакво развитие. Цоневи плащат на прокурори. В събота ще направим протест, ако не се вземат мерки, ще блокираме Прохода на Републиката и жп линиите“, предупреди той.

