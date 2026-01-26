НА ЖИВО
          Тежка катастрофа в Прохода на Републиката: дете загина, а родителите му са ранени

          26 януари 2026 | 08:29
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Дете загина при тежка катастрофа между товарен автомобил и лека кола, която блокира Прохода на Републиката. По първоначална информация тирът се е завъртял на пътя и е ударил насрещния автомобил. След сблъсъка шофьорът на камиона е направил опит да напусне мястото на инцидента.

          При катастрофата са пострадали трима души от едно семейство. Мъжът е с два счупени крака, жената е в стабилно състояние, а 9-годишното им дете е починало на път за болницата.

          Шофьорът, който е опитал да избяга след катастрофата, е задържан от полицията. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. По информация на разследващите той е турски гражданин.

          Заради тежкия инцидент пътят през Прохода на Републиката беше временно затворен, като движението се извършваше по обходни маршрути до приключване на огледите.

