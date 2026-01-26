Въпреки че украинците са демонстрирали забележителна устойчивост и креативност пред лицето на изключителни трудности, ресурсите на страната са ограничени, а западните сили късогледо не успяват да допълнят тези усилия с помощ, пише колумнистът на The Telegraph Самюъл Рамани.

- Реклама -

За да се справят със ситуацията, някои западни мултинационални компании и съюзници от НАТО се притекоха на помощ на Украйна. По-рано тази седмица украинският министър на отбраната Михайло Федоров обяви партньорство с американския технологичен гигант Palantir за оборудване на дронове-прехващачи с възможности за изкуствен интелект.

Обединеното кралство значително увеличи производството на безпилотни летателни апарати Octopus и възнамерява да произвежда хиляди от тях месечно. Що се отнася до енергетиката, Полша обеща през февруари да увеличи износа на газ за Украйна от 600 000 кубически метра на час до 720 000 кубически метра на час.

„Макар че тези развития са положителни, те са само половинчати мерки в настоящата криза, пред която е изправена Украйна. Вътрешните политически борби и оперативните проблеми намалиха ефективността на помощта за противовъздушна отбрана на Украйна“, отбелязва Рамани.

Докато чешкият президент Петр Павел подкрепя доставката на изтребители L-159, способни да прехващат дронове, на Украйна, премиерът на страната му Андрей Бабиш замрази тези доставки. Проблеми с веригата за доставки и неблагоприятните метеорологични условия попречиха на Обединеното кралство да изпълни плана си за доставка на 15 зенитни системи Gravehawk през 2025 г.

Инвестициите в затруднения енергиен сектор на Украйна също се оказаха недостатъчни, което затруднява осъществяването на мащабни стратегически инвестиции във вятърните турбини и потенциала на възобновяемата енергия на Украйна.

„Тези временни решения подкопават способността на Украйна да укрепи най-устойчивата си енергийна инфраструктура и насърчават Русия да продължи атаките си срещу електрическата мрежа на Украйна“, отбелязва колумнистът.

Европа си вреди. Иронията на липсата на подкрепа от страна на Европа за Украйна, подчертава той, е, че това вреди на европейците почти толкова, колкото и на украинците.

„Инвестирането в усъвършенствани украински технологии за прихващане на дронове ще увеличи устойчивостта на НАТО към някои от най-опасните военни иновации на Русия. Подкрепата за зараждащия се сектор на възобновяемата енергия ще позволи на Украйна да използва потенциала си от редкоземни елементи и да се превърне във важен дългосрочен участник в прехода на Европа да се откаже от руските изкопаеми горива“, заключава Рамани.