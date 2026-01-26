НА ЖИВО
          Toyota разгръща водородна стратегия в Европа с фокус върху тежкия транспорт

          26 януари 2026 | 16:42
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Toyota официално обяви началото на мащабно разширяване на своята стратегия за развитие на европейския пазар, носеща името „Пътят на водорода“. Японският автомобилен гигант пренасочва значителна част от ресурсите си към внедряването на технологии с нулеви емисии в сектора на тежкотоварния транспорт и логистиката.

          В основата на тази нова офанзива застава разширеният завод за горивни клетки в Белгия. Производствената мощност вече функционира като централен разпределителен хъб за целия континент, осигурявайки необходимата технологична база за навлизането на водорода в масова употреба.

          Компанията фокусира усилията си върху камиони и автобуси, където предимствата на водородното задвижване са най-отчетливи. За разлика от електрическите превозни средства, които разчитат на тежки батерии, водородните системи предлагат значително по-ниско тегло и възможност за бързо зареждане – критични фактори за ефективността на логистичния сектор.

          За да осигури необходимата инфраструктура, програмата на Toyota включва тясно сътрудничество с водещи европейски енергийни доставчици. Планът предвижда изграждането на мащабна мрежа от зарядни станции за „зелен водород“, разположени стратегически по протежение на основните транспортни коридори на Европейския съюз.

          Инженерите на Toyota подчертават, че новите поколения горивни клетки, слизащи от поточните линии, са проектирани конкретно за спецификата на европейския пазар. Те са оптимизирани да осигурят висока надеждност при дълги преходи и работа в екстремни метеорологични условия. Амбициозната цел на проекта е до края на 2026 г. по пътищата на Европа вече да се движат хиляди камиони и автобуси, задвижвани от тази технология, което ще допринесе за драстично намаляване на въглеродния отпечатък.

          Паралелно с внедряването на горивни клетки, автомобилният производител продължава и тестовете на двигатели с вътрешно горене, специално пригодени за работа с водород, като алтернативно решение за постигане на екологична мобилност.

