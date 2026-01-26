Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предприе спешни мерки за овладяване на напрежението в щата Минесота, като обяви изпращането на своя специален представител по контрола на имиграцията Том Хоман. Решението идва в момент на изострена обществена чувствителност след втори смъртен случай в Минеаполис, при който американски гражданин загуби живота си след намеса на имиграционни агенти.

- Реклама -

Хоман, известен с твърдия си подход към граничния контрол, пристига в щата със задачата да поеме прякото ръководство над ситуацията. В официално изявление в социалните мрежи държавният глава потвърди назначението и гласува пълно доверие на своя представител.

„Том е строг, но справедлив и ще се отчита директно пред мен“, написа Тръмп.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит уточни мандата на Хоман, пояснявайки, че той ще поеме управлението на всички операции на федералната Имиграционна и митническа служба (ICE) на територията на щата.

Напрежението в региона ескалира след инцидент от изминалия уикенд, при който 37-годишният Алекс Прети бе застрелян от американски имиграционни агенти. Въпреки че Министерството на вътрешната сигурност квалифицира случая като нападение срещу длъжностно лице, появата на видеозаписи от очевидци поставя под въпрос официалната версия. Според проверени от Ройтерс кадри, в момента на стрелбата Прети е държал телефон, а не оръжие, и се е опитвал да окаже помощ на други протестиращи.

Това е вторият подобен случай в рамките на месец. На 7 януари федерален агент простреля смъртоносно 37-годишната американка Рене Гуд. Версиите за този инцидент също се разминават драстично – докато администрацията твърди, че тя се е опитала да блъсне агента с автомобила си, свидетели и видеозаписи сочат, че жертвата се е опитвала да се отдалечи от мястото, преди да бъде открит огън.

В интервю за вестник „Уолстрийт джърнъл“, дадено ден преди обявяването на визитата на Хоман, президентът Тръмп коментира, че администрацията извършва проверка на новата стрелба. Той намекна за възможността федералните сили да бъдат изтеглени от района на Минеаполис, след като мисията им приключи.

„В даден момент ще си тръгнем. Ние свършихме работата си, те свършиха феноменална работа“, заяви президентът, без да се ангажира с конкретни времеви рамки за изтеглянето на служителите.