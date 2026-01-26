Тръмп обвини демократите за смъртта на двама американци, убити от федерални агенти в Минеаполис

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп обвини ръководствата на градове и щати, управлявани от демократите, за смъртта на двама американски граждани, убити от федерални агенти в Минеаполис. По думите му местните власти отказват да съдействат на продължаващата му кампания срещу нелегалната имиграция.

„Трагично е, че двама американски граждани загубиха живота си в резултат на този хаос, предизвикан от демократите“, написа Тръмп в своята платформа Truth Social.