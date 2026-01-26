НА ЖИВО
          Тръмп обвини демократите за смъртта на двама американци, убити от федерални агенти в Минеаполис

          26 януари 2026 | 02:37 140
          donald-trump-voynata-prikliuchi
          Снимка: БГНЕС
          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп обвини ръководствата на градове и щати, управлявани от демократите, за смъртта на двама американски граждани, убити от федерални агенти в Минеаполис. По думите му местните власти отказват да съдействат на продължаващата му кампания срещу нелегалната имиграция.

          „Трагично е, че двама американски граждани загубиха живота си в резултат на този хаос, предизвикан от демократите“, написа Тръмп в своята платформа Truth Social.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Ферибот с над 350 души потъна във Филипините, има загинали

          Красимир Попов -
          Ферибот с повече от 350 души на борда е потънал в южната част на Филипините след полунощ. Най-малко 215 пътници са спасени, а телата...
          Инциденти

          Един спасен, опасения за 50 удавени след потъване на лодка с мигранти в Средиземно море

          Красимир Попов -
          Един мигрант е бил спасен, а за още около 50 души има сериозни опасения, че са се удавили, след като лодка е потънала в...
          Политика

          Карни: Канада няма да сключва споразумение за свободна търговия с Китай въпреки заплахите на Тръмп

          Красимир Попов -
          Канадският премиер Марк Карни заяви, че страната му няма намерение да сключва споразумение за свободна търговия с Китай, отговаряйки на заплахата на президента на...
