Турция въведе 6-дневна забрана за събирания в Мардин след напрежение заради офанзива в Северна Сирия

Турските власти в югоизточната провинция Мардин, граничеща със Сирия, обявиха 6-дневна забрана за обществени събирания след ескалация на напрежението, свързана с офанзива срещу кюрдски бойци от другата страна на границата.
Кюрдската общност в Турция остро осъди подкрепата на турското правителство за сирийска военна операция срещу полуавтономния североизточен регион на Сирия, който е под кюрдски контрол. По време на протест срещу офанзивата миналата седмица над 1000 души са се опитали да пробият граничния пункт със Сирия от град Нусайбин.
Забраната за събирания в Мардин е в сила до събота вечер. В изявление на губернаторството се посочва:
Въпреки ограниченията прокюрдската партия DEM обяви протест за вторник в Нусайбин, който се намира срещу сирийския град Камишли. Призивът идва въпреки действащото прекратяване на огъня в Северна Сирия.
По-рано Турция вече наложи временна забрана за събирания и в Диарбекир, най-големия град в предимно кюрдския югоизток, между петък и понеделник вечерта. Там напрежението се засили допълнително след опит за нападение с импровизирано взривно устройство пред полицейско управление, довел до мащабна операция по сигурността и задържането на 13 заподозрени.
На този фон турското правителство води мирен процес със забранената Кюрдска работническа партия (ПКК), но продължаващите сблъсъци в Северна Сирия все по-сериозно застрашават напредъка на преговорите.
- Реклама -
