          Украински морски пехотинци пробиват при „Азов“ в „Азовстал“, боядисвайки техниката си със знаци Z и V

          26 януари 2026 | 13:15 1686
          Азовстал
          Азовстал
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украинският военнослужещ Сергий „Волин“ Волински, бивш изпълняващ длъжността командир на 36-та бригада на морската пехота на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и бивш руски пленник, сподели нови подробности за това как в началото на пълномащабното нахлуване морските пехотинци са пробили до бойците от полка „Азов“ в стоманодобивния завод „Азовстал“ в обсадения Мариупол в Донецка област. В рамките на интервю пред „Украинская правда“ той отбеляза, че малцина са вярвали, че пробивът е възможен.

          „Когато стана ясно, че трябва да се вземе някакв решение, успях да се свържа с командира на полка „Азов“ Денис Прокопенко. Той прелетя по маршрута, който бяхме обсъдили, и ми каза какво се случва“, разказва Волински. „И точно това се случи в този ден: руснаците разположиха техниката, която използваха, за да блокират моста. Осъзнах, че ще създаде усещане за изненада, ако поемем по този маршрут, където никой не ни очакваше“.

          В този момент рискът да бъдат заловени е бил най-висок, отбелязва Волински. Морските пехотинци нанасят маркировки с буквите Z и V на превозните си средства, изключват фаровете си и започват да се движат към централния изход на завода по главните пътища на Мариупол. Не спират на контролно-пропускателни пунктове.

          „Картечар с позивна „Батя“ им извиква: „Свои!“ И така влизат в Азовстал“, спомня си командирът, добавяйки, че 250 украински бойци са пробили към завода по този начин. „Бях изненадан, но всички бяхме щастливи. Осъзнавахме, че сме проникнали още по-дълбоко в обкръжения град; знаехме, че няма да можем да се пробием с бой и това беше последната точка на съпротива“.

          Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната показа клипове от известната операция в Мариупол, включително как ВСУ доставят оръжие и боеприпаси на „Азовстал“ с хеликоптер. А през 2023 г. украинското разузнаване публикува филма „Въздушен пробив към Азовстал. Небе“, който подробно описва уникалните бойни действия.

