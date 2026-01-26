Украински военни: Руската армия се е прицелила в последните форпостове в Донбас

След успехите си при Северск и Лиман, руската армия се опитва бързо да започне натиск върху последните форпостове в Донбас – Славянск и Краматорск. Така украинският войник с позивна „Алекс“ оцени ситуацията на този участък от фронта, предава „Зеркало недели“.

Авторът на Telegram канала „Офицер“ пише, че през последните дни в района на Славянск постепенно започва да се появява активност на руски FPV дронове. Друг украински войник с позивна „Мучной“ съобщи, че руснаците нанасят удари по Краматорск с ФАБ.

Междувременно украинският информационен ресурс DeepState, който наскоро актуализира интерактивните си карти, съобщи, че руските войски на Краматорско направление са напреднали към село Васюковка.

„Мучной“ също така съобщава, че руската армия е успяла да заеме нови позиции източно от Минковка и е започнала натиск към Приволие. В същото време руските самолети нанасят удари в района на Никифоровка. На изток от Резниковка е регистрирано незначително, но систематично разширяване на сивата зона.

По-рано беше съобщено, че на Покровско направление руските сили постепенно си връщат плацдарма, от който преди това бяха изтласкани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), като напредват в Шахматное и близо до Дорожное.