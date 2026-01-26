НА ЖИВО
          Война

          Украински военни: Руската армия се е прицелила в последните форпостове в Донбас

          26 януари 2026 | 09:43
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          След успехите си при Северск и Лиман, руската армия се опитва бързо да започне натиск върху последните форпостове в Донбас – Славянск и Краматорск. Така украинският войник с позивна „Алекс“ оцени ситуацията на този участък от фронта, предава „Зеркало недели“.

          Авторът на Telegram канала „Офицер“ пише, че през последните дни в района на Славянск постепенно започва да се появява активност на руски FPV дронове. Друг украински войник с позивна „Мучной“ съобщи, че руснаците нанасят удари по Краматорск с ФАБ.

          Междувременно украинският информационен ресурс DeepState, който наскоро актуализира интерактивните си карти, съобщи, че руските войски на Краматорско направление са напреднали към село Васюковка.

          „Мучной“ също така съобщава, че руската армия е успяла да заеме нови позиции източно от Минковка и е започнала натиск към Приволие. В същото време руските самолети нанасят удари в района на Никифоровка. На изток от Резниковка е регистрирано незначително, но систематично разширяване на сивата зона.

          По-рано беше съобщено, че на Покровско направление руските сили постепенно си връщат плацдарма, от който преди това бяха изтласкани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), като напредват в Шахматное и близо до Дорожное.

          Война

          Вучич: Част от плана за мир е Украйна да бъде приета в Европейския съюз през 2027 година

          Иван Христов -
          Част от плана за мир с Русия включва присъединяването на Украйна към Европейския съюз през 2027 г., но редица европейски държави ще се противопоставят...
          Война

          Global Firepower: САЩ са най-мощната армия на света, втора е Русия, а Украйна – 20-та

          Иван Христов -
          Украйна се класира на 20-то място в класацията Global Firepower за най-мощните армии в света. Първите три позиции в списъка, както и преди, са...
          Война

          ВСУ отрекоха да пращат наркомани и аутисти на фронта в Запорожка област

          Иван Христов -
          От Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отрекоха, че пращат на фронта срещу Русия в Запорожка област аутисти и наркомани, пише „Страна“. Оперативно командване „Юг“...
