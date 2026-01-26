Украйна удари с ракети „Фламинго“ важен за Русия завод в Белгород

В Белгород, подизпълнител от производството на руски военни самолети, е бил ударен от четири украински ракети „Фламинго“, според OSINT анализатори от проектите „КиберБорошно“ и Exilenova+.

Ударите са извършени по предприятието СКИФ-М на 23 септември 2025 г. Сателитни изображения потвърдиха, че и четирите ракети са попаднали в целта си.

Анализаторите припомниха, че руснаците твърдят, че само една от четирите ракети е достигнала предприятието. Съдейки по сателитните изображения обаче, всички четири от четирите ракети са достигнали целевата зона, с радиус на отклонение по-малък от 80 метра. Най-голямата зона на повреда е била 25 метра.

„Това е несъвместимо с теорията за „единично попадение“ – изглежда е опит за омаловажаване на последствията“, подчертаха анализаторите.

Анализаторите отбелязаха, че СКИФ-М е високотехнологичен производител на специализирани инструменти за обработка на титан, алуминий и композити. До 70% от продукцията на компанията е предназначена за аерокосмически материали, използвани в производствената верига на самолетите МиГ и Су-34/35/57.