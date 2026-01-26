Уолстрийт Джърнъл: Китайски генерал е обвинен в изтичане на ядрени тайни към САЩ и мащабна корупция

Според американския вестник The Wall Street Journal високопоставен китайски генерал е обвинен, че е изнасял чувствителна информация за ядрената оръжейна програма на Китай към Съединените щати, както и че е приемал подкупи срещу служебни действия, включително за издигането на офицер до поста министър на отбраната.

Информацията е била разкрита по време на закрит инструктаж на 24 януари, на който са присъствали някои от най-висшите военни ръководители на страната. Малко след това Министерството на националната отбрана на Китай официално обяви започването на разследване срещу генерал Чжан Юся, доскоро смятан за най-доверения военен съюзник на китайския лидер Си Дзинпин.

В официалното изявление се посочва единствено, че Чжан Юся е разследван за „сериозни нарушения на партийната дисциплина и държавните закони“, без да се дават допълнителни подробности.

По данни на източници, запознати със случая, генералът е разследван за формиране на политически клики, както и за злоупотреба с власт в рамките на Централната военна комисия – най-висшия орган за вземане на военни решения в Китайската комунистическа партия.

Властите проверяват и дейността му като ръководител на структура, отговаряща за научноизследователската дейност, разработването и снабдяването с военно оборудване. Според същите източници Чжан Юся е получавал огромни суми пари в замяна на кадрови назначения в система за обществени поръчки с многомилиарден бюджет.

Най-шокиращото обвинение, разкрито по време на инструктажа, е, че генералът е изнесъл ключови технически данни за китайските ядрени оръжия към САЩ.

Част от доказателствата срещу него са дошли от Гу Дзюн, бивш генерален директор на China National Nuclear Corp, която отговаря за гражданската и военната ядрена програма на Китай. Пекин вече обяви, че е започнал разследване срещу Гу за сериозни нарушения на дисциплината и законите.

По време на инструктажа властите са заявили, че разследването срещу Гу е разкрило пробив в сигурността на китайския ядрен сектор, който е свързан пряко с Чжан Юся, макар конкретни детайли да не са били оповестени.

В изявление пред „Уолстрийт Джърнъл“ говорителят на китайското посолство във Вашингтон Лиу Пеню заяви, че разследването подчертава „всеобхватния подход с нулева толерантност на партията в борбата с корупцията“.

Анализатори определят последната кампания на Си Дзинпин срещу корупцията и нелоялността във въоръжените сили като най-агресивното прочистване на военното ръководство от епохата на Мао Дзедун. Подобно на Си, Чжан Юся е част от т.нар. „принцове“ – потомци на революционни ветерани. Баща му е воювал редом с бащата на Си по време на Китайската гражданска война, довела комунистите на власт през 1949 г.

„Този ход е безпрецедентен в историята на китайската армия и представлява пълно унищожаване на върховното ръководство“, заяви Кристофър Джонсън от China Strategies Group.

Разследването е свързано и с издигането и падението на бившия министър на отбраната Ли Шанфу, който беше отстранен през 2023 г., а по-късно уволнен по обвинения в корупция. Според източници Чжан Юся е съдействал за издигането му срещу големи подкупи.

В знак за мащаба на операцията Си Дзинпин е разпоредил пълна проверка на мандата на Юся като командир на Шънянския военен регион (2007–2012 г.). Иззети са мобилни устройства на офицери, издигнати по това време, както и на генерал Лю Джънли, чието разследване също бе обявено на 24 януари. Хиляди офицери се превръщат в потенциални обекти на проверки.

Редакционна статия в PLA Daily – официалния вестник на армията – обвини Юся, че „сериозно е подкопал институционалните принципи на партийния контрол над армията“, което според анализатори подсказва, че генералът е концентрирал прекомерна власт извън командната верига на Си.

„Решението показва увереността на Си в консолидирането на властта му над армията. Това не е знак за слабост, а за сила“, заяви Лайл Морис от Asia Society Policy Institute.

Анализаторите отбелязват, че макар прочистването да укрепва контрола на Си, то може да отслаби бойната готовност на Народоосвободителната армия в краткосрочен план и да намали непосредствения риск от военна ескалация около Тайван, докато Пекин търси по-внимателна стратегия и възможна договорка със Съединените щати.

От лятото на 2023 г. насам над 50 висши военни и ръководители от отбранителната индустрия са били разследвани или отстранени, показвайки безпрецедентен мащаб на разклащане във върховете на китайската военна система.