          Политика

          Утре започват консултациите с кандидатите за служебен премиер

          26 януари 2026 | 13:40 1850
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Президентът Илияна Йотова ще проведе среща с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян във връзка с конституционната процедура по назначаване на служебен министър-председател.

          Разговорът е в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията, който регламентира действията на държавния глава при избор на служебен премиер от кръга лица, изрично посочени в основния закон.

          Срещата между Илияна Йотова и Рая Назарян ще се състои във вторник, 27 януари, от 11:00 часа.

          Антон Кутев: 19 април е възможна дата за предсрочни избори

