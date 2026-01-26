Утре започват консултациите с кандидатите за служебен премиер

Президентът Илияна Йотова ще проведе среща с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян във връзка с конституционната процедура по назначаване на служебен министър-председател.

Разговорът е в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията, който регламентира действията на държавния глава при избор на служебен премиер от кръга лица, изрично посочени в основния закон.

Срещата между Илияна Йотова и Рая Назарян ще се състои във вторник, 27 януари, от 11:00 часа.