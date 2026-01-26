Вандали оскверниха еврейски гробове в гробище в Барселона

Вандали са осквернили редица еврейски гробове в гробище в Барселона през уикенда, съобщи испанската полиция, предизвиквайки възмущение сред еврейски организации и политици, предаде АФП.
Еврейската общност в Испания информира за инцидента, станал на 24 януари в еврейския сектор на гробищния парк „Лес Кортс“ в Барселона.
От Федерацията на еврейските общности в Испания (FCJE) обаче посочиха, че са осквернени повече от 20 гроба.
В официално изявление FCJE осъди „отвратителния антисемитски акт“ и призова властите „да проявят най-голяма решимост в противопоставянето на антисемитизма“.
Федерацията свърза инцидента с карта, създадена от пропалестински активисти и впоследствие премахната от интернет, която е отбелязвала места и бизнеси в Барселона, свързани с евреи или с Израел.
Кметът на Барселона Жауме Колбони осъди инцидента в публикация в социалните мрежи, като подчерта, че властите „работят по идентифицирането на отговорните лица“.
Израелската офанзива в Ивицата Газа започна след атаките на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г., като мащабът на разрушенията в палестинската територия предизвика силно пропалестинско движение в Испания.
Тези действия включват редовни демонстрации и бойкоти срещу Израел, сред които и бойкот на колоездачната обиколка „Вуелта а Еспаня“ заради участието на отбора Israel Premier Tech.
Според FCJE еврейската общност в Испания наброява около 70 000 души.
