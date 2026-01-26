НА ЖИВО
          Европа

          Вандали оскверниха еврейски гробове в гробище в Барселона

          26 януари 2026
          Снимка: Jacqueline Larma / AP
          Вандали са осквернили редица еврейски гробове в гробище в Барселона през уикенда, съобщи испанската полиция, предизвиквайки възмущение сред еврейски организации и политици, предаде АФП.

          Еврейската общност в Испания информира за инцидента, станал на 24 януари в еврейския сектор на гробищния парк „Лес Кортс“ в Барселона.

          „Запознати сме със случая и сме започнали разследване“ – заяви говорител на каталунската полиция, без да уточнява колко гроба са били поругани.

          От Федерацията на еврейските общности в Испания (FCJE) обаче посочиха, че са осквернени повече от 20 гроба.

          В официално изявление FCJE осъди „отвратителния антисемитски акт“ и призова властите „да проявят най-голяма решимост в противопоставянето на антисемитизма“.

          Федерацията свърза инцидента с карта, създадена от пропалестински активисти и впоследствие премахната от интернет, която е отбелязвала места и бизнеси в Барселона, свързани с евреи или с Израел.

          „С тези събития нивото на антисемитизма прави тревожен скок – от думи към действия, от подстрекателство към директна атака“ – заявиха от FCJE.

          Кметът на Барселона Жауме Колбони осъди инцидента в публикация в социалните мрежи, като подчерта, че властите „работят по идентифицирането на отговорните лица“.

          „Омразата няма място в една плуралистична и уважителна Барселона“ – написа той.

          Израелската офанзива в Ивицата Газа започна след атаките на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г., като мащабът на разрушенията в палестинската територия предизвика силно пропалестинско движение в Испания.

          Тези действия включват редовни демонстрации и бойкоти срещу Израел, сред които и бойкот на колоездачната обиколка „Вуелта а Еспаня“ заради участието на отбора Israel Premier Tech.

          Според FCJE еврейската общност в Испания наброява около 70 000 души.

