      понеделник, 26.01.26
          Война

          Външното разузнаване на Русия: Ударът с „Орешник“ потресе Запада

          26 януари 2026 | 08:20
          Взривът от Орешник в Лвов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Западните политици са останали потресени от руския ракетен удар с „Орешник“ по военен обект в Западна Украйна, заяви пред РИА Новости Сергей Наришкин, директор на Службата за външно разузнаване на Русия.

          „Относно бойното използване на системата „Орешник“, която <…> удари военен обект в Западна Украйна, реакцията както във военните, така и в политическите среди на Запад беше зашеметяваща“, заяви той.

          Западни експерти са признали, че им липсват технически средства за блокиране на това оръжие, добави Наришкин.

          Министерството на отбраната на Русия съобщи за използването на ракетната система на 9 януари. Сред ударените цели беше Лвовският авиоремонтен завод, който ремонтираше самолети F-16 и МиГ-29. Той произвеждаше и дронове с голям и среден обсег.

          Ударът с „Орешник“ е бил отговор на неуспешния опит на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да атакуват резиденцията на Владимир Путин в Новгородска област на 28 декември.

