Възрастна жена е ранена при пътен инцидент в Хаджидимово

На 25 януари 2026 г. около 10:40 часа на ул. „Ореляк“ в град Хаджидимово е възникнало пътнотранспортно произшествие с пострадал пешеходец.

Лек автомобил „Дачия“, управляван от 47-годишен мъж от София, е блъснал 75-годишна жена от село Гранитово, община Елхово.

В резултат на удара пешеходката е получила фрактура на тазобедрената става и е настанена за лечение в МБАЛ – Гоце Делчев.

От ОДМВР – Благоевград съобщават, че пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.