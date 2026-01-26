Влошаване на времето: Жълт код за дъжд и сняг в половин България утре (КАРТА)

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за значителни валежи за вторник, 27 януари, в 11 области от Западна и Южна България. Предупреждението важи за София, София-град, Видин, Монтана, Враца, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил и Перник.

Валежи до 40 литра на квадратен метър

Очакваните количества валежи са между 20 и 40 литра на квадратен метър, като в районите с надморска височина над 300 метра дъждът ще преминава в сняг. С понижението на температурите в Югозападна България и Предбалкана се очаква образуване на нова снежна покривка.

Температурите започват да се понижават

Минималните температури ще бъдат от -2 градуса в Северозападна България до 8–10 градуса в югоизточните райони, а за София – около 2 градуса. През деня усилването на вятъра ще донесе още по-студен въздух.

В Горнотракийската низина и Източна България валежите ще са предимно от дъжд, като вечерта от запад валежите постепенно ще отслабват и ще спрат.

Максималните температури във вторник

Максималните температури ще са между 3 и 11 градуса.