      понеделник, 26.01.26
          Влошаване на времето: Жълт код за дъжд и сняг в половин България утре (КАРТА)

          26 януари 2026 | 14:29
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за значителни валежи за вторник, 27 януари, в 11 области от Западна и Южна България. Предупреждението важи за София, София-град, Видин, Монтана, Враца, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил и Перник.

          Валежи до 40 литра на квадратен метър

          Очакваните количества валежи са между 20 и 40 литра на квадратен метър, като в районите с надморска височина над 300 метра дъждът ще преминава в сняг. С понижението на температурите в Югозападна България и Предбалкана се очаква образуване на нова снежна покривка.

          Температурите започват да се понижават

          Минималните температури ще бъдат от -2 градуса в Северозападна България до 8–10 градуса в югоизточните райони, а за София – около 2 градуса. През деня усилването на вятъра ще донесе още по-студен въздух.

          В Горнотракийската низина и Източна България валежите ще са предимно от дъжд, като вечерта от запад валежите постепенно ще отслабват и ще спрат.

          Максималните температури във вторник

          Максималните температури ще са между 3 и 11 градуса.

          • София – около 4 градуса
          • Пловдив – около 8 градуса
          • Варна – до 11 градуса

          - Реклама -

          „Ледена епоха": Поледица парализира движението в Русе (СНИМКИ/ВИДЕО)

