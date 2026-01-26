Лидерът на „Атака“ Волен Сидеров прогнозира края на дългогодишното политическо влияние на Бойко Борисов и Делян Пеевски, определяйки настоящата 2026 г. като преломна. В обширен анализ на политическата ситуация, Сидеров коментира напрежението около участието на България в т.нар. „Съвет за мир“, бъдещето на президента Румен Радев и поуките от коалиционното управление с ГЕРБ.

Според Сидеров, зад настояването за бърза ратификация на участието в „Съвета за мир“ стоят лични интереси, свързани със санкциите по закона „Магнитски“. Той изрази мнение, че Делян Пеевски „се е надявал и е възложил най-вероятно на Росен Желязков да лобира да му свалят санкцията мъгнетски“. Лидерът на „Атака“ бе категоричен в оценката си за структурата на организацията, свързвана с Доналд Тръмп.

„Това не е Съвет за мир. Това е ЕООД на Доналд Тръмп“, заяви Сидеров и допълни, че американският политик се държи като „пожизнен председател“, който може да отстранява държави по свое усмотрение. „Тоест, той там се е обявил за падишах, за султан, за халиф“, коментира националистът, подчертавайки, че структурата няма белези на международна организация.

Политическият капан за Радев

Сидеров разтълкува действията на ГЕРБ и Бойко Борисов относно ратификацията като стратегически ход за прехвърляне на отговорност към президента Румен Радев. Според него забавянето не е случайно.

„Я нека да му подхвърлим един горещ картоф на Радев, да видим той какво ще прави сега с това споразумение“, описа Сидеров логиката на лидера на ГЕРБ. Той допълни, че Борисов иска да постави Радев в ситуация на конфронтация или подчинение спрямо Тръмп: „Аз сега да те видим какво ще правиш срещу срещу Тръмп ли ще застанеш, нали?“.

По думите на Сидеров, Тръмп е „дребнав, второстепенен“ и „с доста просташко поведение“, като зад него стоят капитали със съмнителен произход. Въпреки това, лидерът на „Атака“ смята, че България не трябва да се страхува от икономически натиск или мита, тъй като не сме основен търговски партньор на САЩ.

Проектът на Румен Радев и „историческата необходимост“

Волен Сидеров изрази увереност, че Румен Радев ще изиграе ключова роля в политическата архитектура, но предупреди, че без сериозен ресурс трудно ще се пребори с изборните машини на опонентите си. В тази връзка той лансира идея за обединение на малките партии в подкрепа на президента.

„Предложил съм идеята да да се съберем поне така 10тина, 15 такива партии, да застанем пред една пресконференция и да обявим ясно, че ние няма да се регистрираме, няма да участваме, а призоваваме тези, които биха гласували за нас, да гласуват за новата формация на Радев“, обясни Сидеров. Според него това не е въпрос на харесване, а „историческата необходимост“ за разбиване на модела.

Той е убеден, че Радев притежава характера и волята да направи пробив, въпреки че прогнозира бъдещи „предателства“ и „саботажи“ в евентуален нов политически проект.

Равносметка за коалицията с ГЕРБ

Връщайки се назад, Сидеров призна участието си в коалиция с Борисов за грешка в чисто партиен план, която е довела до „зануляване“ на патриотичните формации. „Да се прегърнеш с мечката, тя ще задуши, нали?“, риторично попита той.

Въпреки това, той напомни за постигнатото по време на това управление, като повишаването на минималните пенсии и изграждането на оградата по границата. Сидеров контрира критиците си с факта, че ГЕРБ е печелил изборите с огромна подкрепа: „Като е лош, тогава защо го избирате?“.

Прогноза за крах на стария модел

Погледът на Сидеров към бъдещето е свързан с драстичен спад в подкрепата за досегашните управляващи фактори. Той прогнозира, че ГЕРБ може да падне до 40-45 депутати, а формацията на Пеевски – до 12-15, особено ако служебен кабинет смени ръководството на МВР по места.

„Аз прогнозирам, че Борисов и Пеевски приключват като епоха“, заяви категорично Волен Сидеров. Той отбеляза, че настъпва „годината на огнения кон“ и предстои да видим „кой ще язди и кой ще падне от коня“.