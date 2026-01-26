НА ЖИВО
          Временни промени в движението и градския транспорт заради авариен ремонт на ул. „Кракра“

          26 януари 2026 | 11:41 340
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Заради авариен ремонт на топлопровод се въвежда временна организация на движението в района на ул. „Кракра“, в участъка между бул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Оборище“. Ограниченията ще бъдат в сила в периода от 27 януари до 1 февруари включително.

          За времето на ремонта се забранява влизането на автомобили по ул. „Кракра“ в посочения участък. Променят се и маршрутите на част от линиите на градския транспорт.

          Автобус на градския транспорт предизвика верижна катастрофа в София

          Тролейбусни линии № 1, 2, 3 и 4 се движат с променен маршрут само в посока
          Пета градска болница / Бъкстон / УМБАЛ „Света Анна“ / ж.к. „Дружба 2“.

          От спирка „ул. Кракра“ (2012) тролейбусите завиват надясно по бул. „Янко Сакъзов“, преминават през пл. „Васил Левски“, след което завиват наляво по бул. „Васил Левски“ и от спирка „СУ „Климент Охридски“ (1698) продължават по обичайните си маршрути.

          Нощна линия N3 (в посока ж.к. „Овча купел 2“) ще се движи по бул. „Янко Сакъзов“ – пл. „Васил Левски“ – бул. „Васил Левски“ – ул. „Оборище“, като от спирка „пл. „Св. Александър Невски“ ще продължава по стандартния си маршрут.

          Подробности за временната организация са публикувани и на картата на градския транспорт.

          Думите на 2025: Какво ни казват „евро“, „безобразие“ и „протест“

          Росица Николаева -
          "Евро", "безобразие" и "протест" са думите, които хората избраха за думи на 2025 година в традиционната кампания на платформата "Как се пише", провеждана за пета поредна...
          Общество

          Лекари от пет държави подсилиха екипа на болницата в Перник

          Дамяна Караджова -
          Болницата в Перник вече разполага с 14 нови лекари от Индия, Судан, Сомалия, Турция и Иран, които работят в ключови отделения
          Крими

          Задържаха мъж с криминално минало за грабеж на улица във Велико Търново

          Дамяна Караджова -
          Грабеж разследват служители на полицейското управление във Велико Търново
