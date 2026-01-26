ВСУ отрекоха да пращат наркомани и аутисти на фронта в Запорожка област

От Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отрекоха, че пращат на фронта срещу Русия в Запорожка област аутисти и наркомани, пише „Страна“. Оперативно командване „Юг“ коментира видеоклип, публикуван от военнослужещ, оплакващ се от лошото качество на подкрепленията.

- Реклама -

По-конкретно, той заяви, че от 20-те новобранци, изпратени от военкомата, 11 са наркомани, а четирима са аутисти, а останалите са под 60 години.

Командването потвърди, че видеото наистина е записано от военнослужещ от една от бригадите, воюващи в Запорожка област.

В същото време те заявиха, че „няма медицинско потвърждение за подобни „диагнози“ сред новобранците… ТЦК провеждат мобилизационни дейности в съответствие със законовите норми“, заявиха от Оперативно командване „Юг“ на ВСУ.

Причината за записа на това видео, според командването, е „тежкото морално състояние на нашите защитници, които отдавна се бият на фронтовата линия без почивка“.