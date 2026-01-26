Вучич: Част от плана за мир е Украйна да бъде приета в Европейския съюз през 2027 година

Част от плана за мир с Русия включва присъединяването на Украйна към Европейския съюз през 2027 г., но редица европейски държави ще се противопоставят на това, заяви сръбският президент Александър Вучич, цитиран от „Зеркало недели“.

„Чух, че част от мирния план, ако Русия и Украйна го постигнат, ще бъде задълженията да бъдат не само на тези две страни, но и на значителна част от международната общност. Част от плана е Украйна да стане член на ЕС на 1 януари 2027 г.“, заяви Вучич на заседание на правителството.

„Полша, Чехия, Унгария и Словакия няма да се съгласят с това“, добави Вучич.

Той също така заяви, че „ще има принудителни промени в процедурите, противно на разпоредбите и всичко останало“. Преди това медиите съобщиха, че ЕС обмисля приемането на Украйна с ограничени права – без възможността да блокира решенията на ЕС.

Освен това е възможно последното изявление на Вучич да е свързано с призиви за премахване на принципа на единодушие в ЕС по външни и отбранителни въпроси – за да се преодолее евентуално вето върху присъединяването на Украйна.