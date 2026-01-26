НА ЖИВО
          За втори път в рамките на седмица: ТЕЦ „Марица-Изток 3“ обгази Димитровград

          26 януари 2026 | 17:25 350
          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Превишение на стойностите на серен диоксид в атмосферния въздух в Димитровград е отчетено от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково. Според екоинспекцията, замърсяването е вследствие на дейността на топлоелектроцентрала „Марица-Изток 3“, като ситуацията е допълнително усложнена от неблагоприятни метеорологични условия.

          Проверката е извършена след като автоматичната измервателна станция „Раковски“ е отчела постепенно повишаване на концентрациите на серен диоксид в ранните часове на деня.

          Предприети спешни превантивни мерки

          Още от 7:00 часа сутринта от РИОСВ-Хасково са разпоредени превантивни действия спрямо работата на централата, като е изискано незабавно прилагане на ефективни мерки за намаляване на масовия поток на серен диоксид.

          При последвалата проверка на място в 10:00 часа е установено, че горивната инсталация на ТЕЦ „Марица 3“ работи в нормален режим, с натоварване от 50 мегавата, сочат данните от електронното табло в командната зала.

          Колко над нормата е замърсяването

          От екоинспекцията съобщават, че концентрацията на серен диоксид е била 1,27 пъти над пределно допустимата средночасова норма, която е 350 микрограма на кубичен метър.

          Според експертите, освен дейността на ТЕЦ „Марица-Изток 3“, за отчетеното замърсяване неблагоприятно са допринесли и метеорологичните условия.

          Роля на времето и преноса на замърсяване

          Екоинспекторите посочват, че мъглата, както и посоката и скоростта на вятъра, са създали условия за пренос и наслагване на емисии на серен диоксид не само от „Марица 3“, но и от други централи в Маришкия басейн.

          Предписания и продължаващ контрол

          За да не се допусне ново замърсяване, РИОСВ-Хасково е издала предписание за продължаване на мерките за намаляване на емисиите, които трябва да се прилагат до отпадане на риска от нови наднормени стойности и до постигане на трайно ниски нива на серен диоксид в атмосферния въздух на Димитровград.

          Пореден случай за дни

          Подобно превишение беше отчетено и на 20 януари, когато концентрациите на серен диоксид в града бяха 1,28 пъти над допустимата норма. Само за последните дни това е поредният случай на обгазяване в опасни нива.

