За втори път в рамките на седмица: ТЕЦ „Марица-Изток 3“ обгази Димитровград

Превишение на стойностите на серен диоксид в атмосферния въздух в Димитровград е отчетено от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково. Според екоинспекцията, замърсяването е вследствие на дейността на топлоелектроцентрала „Марица-Изток 3“, като ситуацията е допълнително усложнена от неблагоприятни метеорологични условия.

Проверката е извършена след като автоматичната измервателна станция „Раковски“ е отчела постепенно повишаване на концентрациите на серен диоксид в ранните часове на деня.

Предприети спешни превантивни мерки

Още от 7:00 часа сутринта от РИОСВ-Хасково са разпоредени превантивни действия спрямо работата на централата, като е изискано незабавно прилагане на ефективни мерки за намаляване на масовия поток на серен диоксид.

При последвалата проверка на място в 10:00 часа е установено, че горивната инсталация на ТЕЦ „Марица 3“ работи в нормален режим, с натоварване от 50 мегавата, сочат данните от електронното табло в командната зала.

Колко над нормата е замърсяването

От екоинспекцията съобщават, че концентрацията на серен диоксид е била 1,27 пъти над пределно допустимата средночасова норма, която е 350 микрограма на кубичен метър.

Според експертите, освен дейността на ТЕЦ „Марица-Изток 3“, за отчетеното замърсяване неблагоприятно са допринесли и метеорологичните условия.

Роля на времето и преноса на замърсяване

Екоинспекторите посочват, че мъглата, както и посоката и скоростта на вятъра, са създали условия за пренос и наслагване на емисии на серен диоксид не само от „Марица 3“, но и от други централи в Маришкия басейн.

Предписания и продължаващ контрол

За да не се допусне ново замърсяване, РИОСВ-Хасково е издала предписание за продължаване на мерките за намаляване на емисиите, които трябва да се прилагат до отпадане на риска от нови наднормени стойности и до постигане на трайно ниски нива на серен диоксид в атмосферния въздух на Димитровград.

Пореден случай за дни

Подобно превишение беше отчетено и на 20 януари, когато концентрациите на серен диоксид в града бяха 1,28 пъти над допустимата норма. Само за последните дни това е поредният случай на обгазяване в опасни нива.