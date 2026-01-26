Заболеваемостта в Хасково намалява, има и случаи на COVID-19

Понижение на броя на заболелите от грип и остри респираторни заболявания отчитат от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Хасково през третата седмица от началото на 2026 година.

Според публикуваната на сайта на здравната инспекция справка, заболеваемостта в областта е 180 на 10 000 души, което представлява спад спрямо началото на годината, когато показателят е бил 191 на 10 000. От РЗИ уточняват, че прагът за въвеждане на противоепидемични мерки в региона е 283 заболели на 10 000 население, което означава, че към момента няма основание за обявяване на грипна епидемия.

Най-засегнати са децата и младите хора

При последния отчетен период най-висока заболеваемост се наблюдава сред децата и младежите на възраст от 5 до 14 години, както и във възрастовата група до 29 години. Най-нисък остава броят на заболелите сред хората над 65-годишна възраст, посочват здравните власти.

Положителни проби за грип и риновирус

От изпратените за изследване проби в Националния център за заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) са установени седем положителни резултата за грип, включително и за COVID-19, както и три положителни проби за риновирус, съобщават от РЗИ-Хасково.

Съвети за профилактика

Здравните експерти напомнят, че спазването на добра лична хигиена остава ключово за предпазване от вирусни инфекции. Те препоръчват често миене на ръцете с вода и сапун, здравословно хранене с меню, богато на белтъчини, плодове и зеленчуци, както и избягване на струпвания от хора в затворени помещения.