НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Задържаха мъж с криминално минало за грабеж на улица във Велико Търново

          26 януари 2026 | 12:27 210
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Грабеж разследват служители на полицейското управление във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в старата столица.

          - Реклама -

          Вчера в полицията е потърсил съдействие 28-годишен местен жител, който разказал, че същата вечер около 18:30 ч. е бил нападнат от непознат мъж на улица „Мармалийска“ в областния град.

          Арест за трима във Варна за „клониране“ и трафик на откраднати автомобили Арест за трима във Варна за „клониране“ и трафик на откраднати автомобили

          По думите му нападателят го ударил в лицето, издърпал го от автомобила и му отнел мобилен телефон и ключовете за колата.

          След предприетите незабавни действия по разследването е установено, че извършител на деянието е 40-годишен мъж от Велико Търново, известен на органите на реда.

          Той е бил установен от полицията и е върнал отнетите вещи на потърпевшия, като по случая е образувано досъдебно производство.

          Грабеж разследват служители на полицейското управление във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в старата столица.

          - Реклама -

          Вчера в полицията е потърсил съдействие 28-годишен местен жител, който разказал, че същата вечер около 18:30 ч. е бил нападнат от непознат мъж на улица „Мармалийска“ в областния град.

          Арест за трима във Варна за „клониране“ и трафик на откраднати автомобили Арест за трима във Варна за „клониране“ и трафик на откраднати автомобили

          По думите му нападателят го ударил в лицето, издърпал го от автомобила и му отнел мобилен телефон и ключовете за колата.

          След предприетите незабавни действия по разследването е установено, че извършител на деянието е 40-годишен мъж от Велико Търново, известен на органите на реда.

          Той е бил установен от полицията и е върнал отнетите вещи на потърпевшия, като по случая е образувано досъдебно производство.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Лекари от пет държави подсилиха екипа на болницата в Перник

          Дамяна Караджова -
          Болницата в Перник вече разполага с 14 нови лекари от Индия, Судан, Сомалия, Турция и Иран, които работят в ключови отделения
          Крими

          Възрастна жена е ранена при пътен инцидент в Хаджидимово

          Дамяна Караджова -
          На 25 януари 2026 г. около 10:40 часа на ул. „Ореляк“ в град Хаджидимово
          Политика

          Новаков за Съвета за мир: Ролята на ООН отслабва, търсят се нови формати за разговор и влияние

          Росица Николаева -
          Членството на България в т.нар. Съвет за мир, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп, няма да бъде внесено за ратификация в рамките на 51-вото...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions