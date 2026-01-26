Задържаха мъж с криминално минало за грабеж на улица във Велико Търново

26 януари 2026 | 12:27
Грабеж разследват служители на полицейското управление във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в старата столица.
Вчера в полицията е потърсил съдействие 28-годишен местен жител, който разказал, че същата вечер около 18:30 ч. е бил нападнат от непознат мъж на улица „Мармалийска“ в областния град.
По думите му нападателят го ударил в лицето, издърпал го от автомобила и му отнел мобилен телефон и ключовете за колата.
След предприетите незабавни действия по разследването е установено, че извършител на деянието е 40-годишен мъж от Велико Търново, известен на органите на реда.
Той е бил установен от полицията и е върнал отнетите вещи на потърпевшия, като по случая е образувано досъдебно производство.
