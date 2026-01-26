Западната граница под блокада: Колко струва един час престой за превозвачите

Между 10 и 12 евро на час са преките загуби за един превозвач заради блокадите по западната ни граница. Това заяви в ефира на БНТ „Денят започва“ Емил Николов, експерт от Съюза за международните превозвачи.

От днес превозвачи от Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина започват блокада на граничните пунктове със страните от Шенгенското пространство, което ще се отрази и на преминаването през българската граница. Причината за протестите е новото европейско правило „90 на 180“, което ограничава пребиваването на професионални шофьори от трети страни в ЕС до 90 дни в рамките на 180 дни.

„Един час престой на товарен автомобил – загубите са между 10 и 12 евро, които включват заплати на водачите, а също така и разходи за гориво, тъй като в момента външните температури са ниски – за отопление на кабината, за придвижване на товарния автомобил. Но това са разходи, които са неизбежни“, заяви Николов.

По думите му, след неотдавнашните блокади на границата с Гърция, новите протести представляват пореден сериозен удар по транспортния сектор.

„Това ще се отрази много негативно, тъй като на практика, ако тази блокада се изпълни в рамките от 26 януари до 2 февруари, това означава пълен блокаж на всички видове транспорти, тъй като пък Сърбия, от друга страна, се явява и най-пряката транзитна дестинация към Западна Европа и всички транзитни превози също биха спрели. Но да кажем, че за транзитните превози ще има алтернатива и ще може да бъде заобиколена Сърбия през Румъния, но за всички двустранни превози и превози от трети държави до и от въпросните държави, които споменахте в предходния разговор, ще бъдат на практика прекратени, което ще доведе до неустойки, загуби за превозвачите. Поредните от всички тези неща, които се случиха преди, може би, по-малко от две седмици на територията на границата с Гърция“, обясни Николов.

Експертът коментира и защо новото правило за престой в ЕС среща сериозно недоволство сред водачите от трети страни.