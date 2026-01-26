НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Западната граница под блокада: Колко струва един час престой за превозвачите

          26 януари 2026 | 10:38 280
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Между 10 и 12 евро на час са преките загуби за един превозвач заради блокадите по западната ни граница. Това заяви в ефира на БНТ „Денят започва“ Емил Николов, експерт от Съюза за международните превозвачи.

          - Реклама -

          От днес превозвачи от Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина започват блокада на граничните пунктове със страните от Шенгенското пространство, което ще се отрази и на преминаването през българската граница. Причината за протестите е новото европейско правило „90 на 180“, което ограничава пребиваването на професионални шофьори от трети страни в ЕС до 90 дни в рамките на 180 дни.

          „Един час престой на товарен автомобил – загубите са между 10 и 12 евро, които включват заплати на водачите, а също така и разходи за гориво, тъй като в момента външните температури са ниски – за отопление на кабината, за придвижване на товарния автомобил. Но това са разходи, които са неизбежни“, заяви Николов.

          По думите му, след неотдавнашните блокади на границата с Гърция, новите протести представляват пореден сериозен удар по транспортния сектор.

          Автобус на градския транспорт предизвика верижна катастрофа в София Автобус на градския транспорт предизвика верижна катастрофа в София

          „Това ще се отрази много негативно, тъй като на практика, ако тази блокада се изпълни в рамките от 26 януари до 2 февруари, това означава пълен блокаж на всички видове транспорти, тъй като пък Сърбия, от друга страна, се явява и най-пряката транзитна дестинация към Западна Европа и всички транзитни превози също биха спрели. Но да кажем, че за транзитните превози ще има алтернатива и ще може да бъде заобиколена Сърбия през Румъния, но за всички двустранни превози и превози от трети държави до и от въпросните държави, които споменахте в предходния разговор, ще бъдат на практика прекратени, което ще доведе до неустойки, загуби за превозвачите. Поредните от всички тези неща, които се случиха преди, може би, по-малко от две седмици на територията на границата с Гърция“, обясни Николов.

          Експертът коментира и защо новото правило за престой в ЕС среща сериозно недоволство сред водачите от трети страни.

          „Проблемът на сръбските превозвачи е, че ако те извършват международни превози в посока Европейския съюз, на практика техният престой на територията на Сърбия е много кратък. Целият останал курс, да речем до Испания, който да речем е в рамките на 8 дни отиване и връщане, те са на територията на Европейския съюз. Сами разбирате, че много бързо се натрупват тези 90 дни и затова казват, че за тях това време за престой е много малко“, посочи Николов.

          Между 10 и 12 евро на час са преките загуби за един превозвач заради блокадите по западната ни граница. Това заяви в ефира на БНТ „Денят започва“ Емил Николов, експерт от Съюза за международните превозвачи.

          - Реклама -

          От днес превозвачи от Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина започват блокада на граничните пунктове със страните от Шенгенското пространство, което ще се отрази и на преминаването през българската граница. Причината за протестите е новото европейско правило „90 на 180“, което ограничава пребиваването на професионални шофьори от трети страни в ЕС до 90 дни в рамките на 180 дни.

          „Един час престой на товарен автомобил – загубите са между 10 и 12 евро, които включват заплати на водачите, а също така и разходи за гориво, тъй като в момента външните температури са ниски – за отопление на кабината, за придвижване на товарния автомобил. Но това са разходи, които са неизбежни“, заяви Николов.

          По думите му, след неотдавнашните блокади на границата с Гърция, новите протести представляват пореден сериозен удар по транспортния сектор.

          Автобус на градския транспорт предизвика верижна катастрофа в София Автобус на градския транспорт предизвика верижна катастрофа в София

          „Това ще се отрази много негативно, тъй като на практика, ако тази блокада се изпълни в рамките от 26 януари до 2 февруари, това означава пълен блокаж на всички видове транспорти, тъй като пък Сърбия, от друга страна, се явява и най-пряката транзитна дестинация към Западна Европа и всички транзитни превози също биха спрели. Но да кажем, че за транзитните превози ще има алтернатива и ще може да бъде заобиколена Сърбия през Румъния, но за всички двустранни превози и превози от трети държави до и от въпросните държави, които споменахте в предходния разговор, ще бъдат на практика прекратени, което ще доведе до неустойки, загуби за превозвачите. Поредните от всички тези неща, които се случиха преди, може би, по-малко от две седмици на територията на границата с Гърция“, обясни Николов.

          Експертът коментира и защо новото правило за престой в ЕС среща сериозно недоволство сред водачите от трети страни.

          „Проблемът на сръбските превозвачи е, че ако те извършват международни превози в посока Европейския съюз, на практика техният престой на територията на Сърбия е много кратък. Целият останал курс, да речем до Испания, който да речем е в рамките на 8 дни отиване и връщане, те са на територията на Европейския съюз. Сами разбирате, че много бързо се натрупват тези 90 дни и затова казват, че за тях това време за престой е много малко“, посочи Николов.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Експерт: Когато пазарувате онлайн, ползвайте карти с лимит

          Росица Николаева -
          Онлайн пазаруването е една от най-удобните форми за пазаруване, но винаги трябва да бъдем нащрек за евентуални измами. Този съвет даде за Радио Варна...
          Инциденти

          Мъж загина след скок от висок етаж в пловдивския квартал „Кючук Париж“

          Дамяна Караджова -
          Украински гражданин е мъжът, който е скочил от висок етаж на жилищен блок в пловдивския квартал „Кючук Париж“ в събота.
          Крими

          „Потресени сме“: Вандали вилняха из Симитли, арестуван е един човек (СНИМКИ)

          Никола Павлов -
          Сериозен вандалски акт разтърси Симитли, след като неизвестни към момента лица нанесоха щети на общинско имущество. Унищожени са няколко дръвчета, изпочупени са две автобусни...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions