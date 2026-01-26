Западната граница под блокада: Колко струва един час престой за превозвачите

Между 10 и 12 евро на час са преките загуби за един превозвач заради блокадите по западната ни граница. Това заяви в ефира на БНТ „Денят започва“ Емил Николов, експерт от Съюза за международните превозвачи.
- Реклама -
От днес превозвачи от Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина започват блокада на граничните пунктове със страните от Шенгенското пространство, което ще се отрази и на преминаването през българската граница. Причината за протестите е новото европейско правило „90 на 180“, което ограничава пребиваването на професионални шофьори от трети страни в ЕС до 90 дни в рамките на 180 дни.
По думите му, след неотдавнашните блокади на границата с Гърция, новите протести представляват пореден сериозен удар по транспортния сектор.
Експертът коментира и защо новото правило за престой в ЕС среща сериозно недоволство сред водачите от трети страни.
Между 10 и 12 евро на час са преките загуби за един превозвач заради блокадите по западната ни граница. Това заяви в ефира на БНТ „Денят започва“ Емил Николов, експерт от Съюза за международните превозвачи.
- Реклама -
От днес превозвачи от Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина започват блокада на граничните пунктове със страните от Шенгенското пространство, което ще се отрази и на преминаването през българската граница. Причината за протестите е новото европейско правило „90 на 180“, което ограничава пребиваването на професионални шофьори от трети страни в ЕС до 90 дни в рамките на 180 дни.
По думите му, след неотдавнашните блокади на границата с Гърция, новите протести представляват пореден сериозен удар по транспортния сектор.
Експертът коментира и защо новото правило за престой в ЕС среща сериозно недоволство сред водачите от трети страни.