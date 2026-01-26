Заради споразумението с Меркосур: Бавно ще ни сварят като жабата

„Малките ферми ще продължат да изчезват. Ще се заместват от много по-големи индустриални. Бавно ще ни сварят като жабата. Много е важно държавите и хората да се интересуват от това с какво се хранят, откъде идва храната“.

Такава прогноза направи пред БНР Стоилко Апостолов, управител на фондация „Биоселена“, след като ЕС и южноамериканският блок Меркосур подписаха историческо споразумение за свободна търговия.

Той обясни, че много малка част от това, което влиза в ЕС, се контролира лабораторно. Но все пак подкрепя тезата, че е „по-добре със споразумение, отколкото без такова“.

„Когато има споразумение, имаш и механизми да контролираш този процес. Проблемът е, че ако една страна затегне контрола, вероятно ще си намерят друга, през която тези продукти да влизат. ЕС е огромна територия с много пристанища и летища. Трябва да има еднакви практики.

Идеята на тези споразумения е чудесна-отворена система, повече търговия, печалби за индустрията. Големият губещ обаче са нашите земеделски производители, хранителните ни предприятия и селските райони“.

Споразумението е разделено на две части-едната е търговска, другата – политическа, обясни Апостолов.

„В търговската е предвидено, че ЕК може да го прилага дори временно. Политическата предстои да бъде ратифицирана от държавите членки.

Най-вероятно ще задействат това търговско споразумение да се прилага временно и няма да има никакви промени, подобрения и т.н“.

Той посочи до какви последствията смята, че ще доведе въвеждането му.

„Огромни държави се възползват от възможността да внасят храни. Това е една нелоялна конкуренция“.