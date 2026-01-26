Животът се е възстановил светкавично след измирането на динозаврите

Учени от САЩ са установили, че животът на Земята се е възстановил почти „светкавично“ след измирането на динозаврите, пише Физ.орг, цитиран от БТА.

Астероидът, паднал преди 66 милиона години и довел до гибелта на динозаврите и други организми, не само е предизвикал глобална катастрофа, но и неочаквано е създал условия за бързо възстановяване на живота.

Настоящото изследване на учени от Тексаския университет и Калифорнийския технологичен институт, показва, че първите нови видове морски планктон са се появили по-малко от 2000 години след сблъсъка – на практика мигновено според геоложките измервания.

Дълго време се е смятало, че след удара на астероида, който е образувал кратера Чиксулуб в района на съвременния Мексикански (Американски) залив, на екосистемите са били необходими десетки хиляди години, преди да започнат да се появяват нови видове.

Новият анализ, публикуван в сп. Geology, обаче показа, че тази оценка е била преувеличена.

По-рано учените са определяли скоростта на възстановяване, изхождайки от предположението, че отлаганията на морското дъно се натрупват със същата скорост, както и преди катастрофата.

Масовото измиране на планктона и рязкото засилване на ерозията на сушата след унищожаването на растителността обаче са нарушили този процес. В резултат на това специфични геоложки слоеве са се формирали неравномерно, което е изкривило оценките за времето.

За да уточнят хронологията, изследователите са използвали рядък, но надежден маркер – изотопа хелий-3. Той постъпва в океанските отлагания с постоянна скорост от космическия прах, затова неговата концентрация позволява точно да се определи колко време е „записано“ в даден слой скали.

След като са анализирали проби от шест района в Европа, Северна Африка и Мексиканския (Американския) залив, учените са успели да преизчислят реалната скорост на натрупване на отлагания.

Резултатите показват, че един от ключовите видове фораминифери, който се счита за индикатор за възстановяването на екосистемите, се е появил едва между 3500 и 11 000 години след удара на астероида.

Нещо повече, някои нови видове планктон са възникнали по-малко от 2000 години след катастрофата.

Само за няколко хиляди години са се появили между 10 и 20 нови форми, които са поставили началото на възстановяването на морските екосистеми, продължило след това около 10 милиона години.

Учените посочват, че тези резултати са важни не само за разбирането на миналото на Земята.

Те показват, че при подходящи условия биосферата е способна на бързо обновяване, което може да бъде обнадеждаващ сигнал и в контекста на съвременните екологични кризи, предизвикани от човешката дейност.