Златото премина 5 000 долара за тройунция на фона на глобална несигурност

Цената на златото, смятано за сигурно убежище за инвеститорите, премина границата от 5 000 долара за тройунция, достигайки рекордно ниво на фона на нарастваща глобална несигурност и сътресения, предизвикани от политиките на текущият президент на Америка Доналд Тръмп, предаде АФП.

По време на търговията златото достигна 5 026 долара за тройунция, след като „сестринският“ метал сребро за първи път в историята прескочи 100 долара за тройунция в петък.

Макар последният тласък за поскъпването да идва от напрежението около амбициите на Тръмп по отношение на Гренландия и Федералния резерв, златото вече втора поредна година бележи исторически върхове. Това се дължи на комбинация от фактори като отслабването на долара, силното търсене от страна на централните банки и повишената инфлация.

През януари 2024 година златото се търгуваше на ниво малко над 2 000 долара за тройунция, което подчертава мащаба на сегашния ръст.

Цената на благородния метал се повиши допълнително и заради войните в Украйна и Ивицата Газа, както и вследствие на засиления натиск от страна на Вашингтон върху Венецуела, които допринасят за усещането за нестабилност на световната сцена.