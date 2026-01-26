Златото премина 5 000 долара за тройунция на фона на глобална несигурност

Цената на златото, смятано за сигурно убежище за инвеститорите, премина границата от 5 000 долара за тройунция, достигайки рекордно ниво на фона на нарастваща глобална несигурност и сътресения, предизвикани от политиките на текущият президент на Америка Доналд Тръмп, предаде АФП.
- Реклама -
По време на търговията златото достигна 5 026 долара за тройунция, след като „сестринският“ метал сребро за първи път в историята прескочи 100 долара за тройунция в петък.
Макар последният тласък за поскъпването да идва от напрежението около амбициите на Тръмп по отношение на Гренландия и Федералния резерв, златото вече втора поредна година бележи исторически върхове. Това се дължи на комбинация от фактори като отслабването на долара, силното търсене от страна на централните банки и повишената инфлация.
През януари 2024 година златото се търгуваше на ниво малко над 2 000 долара за тройунция, което подчертава мащаба на сегашния ръст.
Цената на благородния метал се повиши допълнително и заради войните в Украйна и Ивицата Газа, както и вследствие на засиления натиск от страна на Вашингтон върху Венецуела, които допринасят за усещането за нестабилност на световната сцена.
Цената на златото, смятано за сигурно убежище за инвеститорите, премина границата от 5 000 долара за тройунция, достигайки рекордно ниво на фона на нарастваща глобална несигурност и сътресения, предизвикани от политиките на текущият президент на Америка Доналд Тръмп, предаде АФП.
- Реклама -
По време на търговията златото достигна 5 026 долара за тройунция, след като „сестринският“ метал сребро за първи път в историята прескочи 100 долара за тройунция в петък.
Макар последният тласък за поскъпването да идва от напрежението около амбициите на Тръмп по отношение на Гренландия и Федералния резерв, златото вече втора поредна година бележи исторически върхове. Това се дължи на комбинация от фактори като отслабването на долара, силното търсене от страна на централните банки и повишената инфлация.
През януари 2024 година златото се търгуваше на ниво малко над 2 000 долара за тройунция, което подчертава мащаба на сегашния ръст.
Цената на благородния метал се повиши допълнително и заради войните в Украйна и Ивицата Газа, както и вследствие на засиления натиск от страна на Вашингтон върху Венецуела, които допринасят за усещането за нестабилност на световната сцена.