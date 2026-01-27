НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          21-годишен шофьор е заловен с 2,13 промила алкохол в Шивачево

          27 януари 2026 | 12:56 100
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Млад шофьор е задържан в Шивачево с 2,13 промила алкохол в кръвта, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Сливен.

          - Реклама -

          Проверката е извършена около 00:35 часа тази нощ, когато служители на полицията са спрели за контрол лек автомобил, управляван от 21-годишен водач. Направената на място проба с техническо средство е отчела 2,13 промила, което значително надвишава допустимата граница от 0,5 промила за водачи на моторни превозни средства.

          Пияна шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол Пияна шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол

          Нарушителят е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство, уточняват от полицията.

          Млад шофьор е задържан в Шивачево с 2,13 промила алкохол в кръвта, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Сливен.

          - Реклама -

          Проверката е извършена около 00:35 часа тази нощ, когато служители на полицията са спрели за контрол лек автомобил, управляван от 21-годишен водач. Направената на място проба с техническо средство е отчела 2,13 промила, което значително надвишава допустимата граница от 0,5 промила за водачи на моторни превозни средства.

          Пияна шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол Пияна шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол

          Нарушителят е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство, уточняват от полицията.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Полицай свидетелства срещу Кирил Петков: Арестът на Борисов е обсъждан в МС

          Никола Павлов -
          Полицай от Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) свидетелства в съда, че обиските и арестът на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова са били...
          Политика

          Расистки скандал в Унгария: Министър на Орбан прати ромите да чистят тоалетни

          Георги Петров -
          Унгарският министър на строителството и транспорта Янош Лазар предизвика остра политическа и обществена реакция след изказване, в което определи ромската общност като „вътрешен трудов...
          Политика

          Такаичи: Япония няма да воюва за Тайван

          Георги Петров -
          Японският министър-председател Санае Такаичи заяви, че стратегическият съюз между Япония и САЩ би се разпаднал, ако Токио остане безучастен при евентуален конфликт около Тайван....
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions