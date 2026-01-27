21-годишен шофьор е заловен с 2,13 промила алкохол в Шивачево

Млад шофьор е задържан в Шивачево с 2,13 промила алкохол в кръвта, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Сливен.

- Реклама -

Проверката е извършена около 00:35 часа тази нощ, когато служители на полицията са спрели за контрол лек автомобил, управляван от 21-годишен водач. Направената на място проба с техническо средство е отчела 2,13 промила, което значително надвишава допустимата граница от 0,5 промила за водачи на моторни превозни средства.

Нарушителят е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство, уточняват от полицията.