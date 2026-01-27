35 сантиметра е новият сняг в Пирин, има опасност от лавини над Банско

35 сантиметра е новият сняг на 2500 метра надморска височина в Пирин планина, силно навят, на места дебелината на снега достига до около 50-60 сантиметра.

Експертите от Avalanche Булгария, които следят обстановката в Пирин над Банско, предупреждават за снежни дъски и акумулации на всички изложения в Алпийски и Преходен пояси. Много вероятни са лавини тип дъска, както и спонтанни лавини.

Експертите предупреждават за особено опасни условия при движение по долините, с акцент върху участъка между хижите Бъндерица и Вихрен, където висока влажност и намалена видимост допълнително усложняват обстановката.

За днешния 27 януари е определена лавинна опасност степен 4 в Алпийския пояс, степен 3 в Преходния и степен 2 в Горския пояс, като тенденцията за запазване на тези нива остава до 16:30 часа.

Според актуалната метеорологична прогноза, времето в страната ще е динамично и студено, с валежи и изначителни промени в температурите.