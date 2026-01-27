НА ЖИВО
          35 сантиметра е новият сняг в Пирин, има опасност от лавини над Банско

          27 януари 2026 | 10:36 210
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          35 сантиметра е новият сняг на 2500 метра надморска височина в Пирин планина, силно навят, на места дебелината на снега достига до около 50-60 сантиметра.

          Експертите от Avalanche Булгария, които следят обстановката в Пирин над Банско, предупреждават за снежни дъски и акумулации на всички изложения в Алпийски и Преходен пояси. Много вероятни са лавини тип дъска, както и спонтанни лавини.

          Експертите предупреждават за особено опасни условия при движение по долините, с акцент върху участъка между хижите Бъндерица и Вихрен, където висока влажност и намалена видимост допълнително усложняват обстановката.

          За днешния 27 януари е определена лавинна опасност степен 4 в Алпийския пояс, степен 3 в Преходния и степен 2 в Горския пояс, като тенденцията за запазване на тези нива остава до 16:30 часа.

          Според актуалната метеорологична прогноза, времето в страната ще е динамично и студено, с валежи и изначителни промени в температурите.

