          Германия спира доставките на системи Patriot за Украйна заради собствени нужди от заместващо оборудване

          27 януари 2026 | 12:14 280
          Германия временно прекратява доставките на системи за противовъздушна отбрана Patriot за Украйна, тъй като самата тя очаква заместващи доставки. Това заяви германският министър на отбраната Борис Писториус.

          По думите му тежкото положение на Украйна по отношение на противовъздушната отбрана не е ново и съществува още от първата година на войната.

          „Трудната ситуация на украинците по отношение на възможностите за ПВО съществува още от първата година на войната. Оттогава, въпреки всички доставки, тя се подобри, но остава недостатъчна“, заяви Писториус.

          Министърът подчерта, че Германия е направила непропорционално голям принос, включително по линия на системите Patriot.

          „Ние, като Германия, направихме непропорционално много. Предадохме повече от една трета от нашите възможности. Повече не можем, защото самите ние чакаме заместващи доставки“, обясни той.

          Писториус допълни, че Берлин е длъжен да запази капацитет за обучение и техническа поддръжка на собствените си системи, което прави невъзможно предоставянето на допълнителни комплекси на Киев на този етап.

          Изявлението идва на фона на продължаващите призиви на Украйна към съюзниците ѝ за повече средства за противовъздушна отбрана, в условията на засилени въздушни атаки и недостиг на системи за защита на критичната инфраструктура.

