      вторник, 27.01.26
          Абсурд в съда: Бащата на загиналата Сияна отива на съд за клевета срещу експерти и уволнени чиновници

          27 януари 2026 | 14:19
          Снимка: Фейсбук
          Пореден тежък сблъсък с българската правосъдна система преживява Николай Попов – бащата на загиналата при пътен инцидент Сияна. Вместо да види напредък в делото за смъртта на дъщеря си, което скоро ще навърши една година, почерненият родител се озовава в позицията на подсъдим.

          На 19 януари 2026 г. той е получил призовка по дело за клевета, заведено от инженер Иванка Гърбенова – служителка, уволнена след трагичния инцидент.

          В ефира на предаването „Евродикоф“ по Евроком, водещият Сашо Диков разкри парадоксалната ситуация. По думите на журналиста, Гърбенова е сред лицата, които според протоколите на Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) носят отговорност за некачествените ремонти на пътния участък, където загина момичето. Въпреки това, жалбата ѝ срещу Попов се придвижва с експедитивна бързина.

          Делото Божидара продължава повече от седем години. Делото Филип започва трета година. Делото Сияна скоро ще навърши една година„, коментира ситуацията Сашо Диков, цитирайки емоционалния пост на бащата.

          Правосъдие или „бухалка“?

          Николай Попов описва действията на системата като опит за сплашване. Призоваването му е станало по спешност, като съдебните органи са притеснявали дори възрастния му баща.

          Оказа се, че съдебната система, когато трябва да действа като бухалка, е много бърза и ефективна“, заяви Попов. Той подчертава абсурда на обвинението: „Клеветата е, че аз, може би, обвинявам тази жена, че тя има отговорност за състоянието на пътя и за настилката. Не съм се запознал изобщо с материалите.“

          Бащата на Сияна става подсъдим: Николай Попов с остър сигнал за двоен стандарт в съдебната система Бащата на Сияна става подсъдим: Николай Попов с остър сигнал за двоен стандарт в съдебната система

          Попов е категоричен, че данните за вината на Гърбенова не са негова измислица, а почиват на официални документи. „Според този доклад, който е изготвен, тя носи вина за състоянието на пътя и има налични данни за стопански престъпления“, уточнява той, позовавайки се на вътрешния одит на МРРБ.

          Любопитен детайл от старта на процесуалните действия е отводът на съдията в Плевен. Магистратът се е оттеглил поради конфликт на интереси с един от поддръжниците на Попов – Борислав Цветанов, лидер на протестите срещу водната криза в града.

          Битка с експертизата

          Освен с бивши държавни служители, бащата на Сияна е в правен спор и със Станимир Карапетков – професор и експерт по пътно строителство, който също е завел дело срещу него. Спорът се върти около автотехническата експертиза за катастрофата. Според Попов, експертизата на професора цели да оневини шофьора на камиона, като прехвърли вината изцяло върху асфалтовата настилка, пренебрегвайки фактори като скорост и реакция на водача.

          Николай Попов: Българите се нуждаят от справедливост на всички нива Николай Попов: Българите се нуждаят от справедливост на всички нива

          Това дело по-скоро е с цел той да се отведе от делото Сияна, където не може да защити експертизата си, защото тя е писана, може би, по физични закони, които действат в някоя друга вселена“, коментира остро Николай Попов и добавя: „И ако Исак Нютон види, че човек с професорска титла, доктор на науките, инженер, може да сътвори такава експертиза, би се обърнал в гроба, защото тя противоречи на законите на физиката.“

          Основното противоречие касае механизма на ПТП-то. Попов твърди, че камионът е навлязъл в насрещното движение не само заради хлъзгавия път, а заради „спасителна маневра“ на шофьора, който е карал с превишена скорост (83 км/ч). Според бащата, ако водачът не беше навил волана, камионът е щял да излезе в банкета, а не да помете колата на семейството му.

          Бащата на Сияна създава гражданско движение: Иска смяна на системата, а не на лицата Бащата на Сияна създава гражданско движение: Иска смяна на системата, а не на лицата

          Ако няма интервенция с волана, това ремарке няма да отиде никога в насрещното, където в момента лентата е празна и нямаше да помете и убие детето ми“, категоричен е Попов, анализирайки видеозаписи от мястото на трагедията.

          Предстоят съдебни заседания на 16-ти и 17-ти, където бащата се закани да разбие на пух и прах тезите на професора, когото обвинява в некомпетентност и плагиатство от съветски учебници от 1968 година. „Няма страшно, аз мога да понеса доста шамари“, завършва Николай Попов, решен да води битката за паметта на дъщеря си докрай.

