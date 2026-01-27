НА ЖИВО
          Администрацията на Тръмп обсъжда нови варианти за евентуални военни удари срещу Иран

          27 януари 2026 | 01:10
          Служители от администрацията във Вашингтон ще представят тази седмица нови предложения на президента на САЩ Доналд Тръмп за евентуално използване на военна сила срещу Иран, съобщи Axios.

          Според източници на изданието, по-рано този месец Тръмп е бил близо до това да нареди удари по иранска територия в отговор на масовите протести в страната. Вместо това президентът е отложил решението, като паралелно с това е разположил допълнителни американски военни сили в региона.

          „Представители на Белия дом казват, че възможността за удари остава на масата, въпреки че протестите в Иран до голяма степен вече са потушени“, отбелязва Axios.

          Източниците подчертават, че Тръмп все още не е взел окончателно решение относно евентуални военни действия. Очаква се президентът да проведе допълнителни консултации през тази седмица, като на масата ще бъдат поставени нови сценарии за използване на сила.

          По-рано Тръмп заяви в интервю за Axios, че Съединените щати са струпали значителни военни сили в близост до Иран, като същевременно изрази увереност, че Техеран е готов за диалог и потенциални споразумения с Вашингтон.

          Развитието идва на фона на продължаващо напрежение между САЩ и Иран и след период на вътрешна нестабилност в ислямската република, което отново изостря дебата във Вашингтон за границата между дипломатическия натиск и военната намеса.

