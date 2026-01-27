НА ЖИВО
          Адв. Мария Колева: При всички положения ПП „Правото" ще участва в предстоящите избори

          „При всички положения ПП „Правото“ ще участва в предстоящите избори. Предстои да решим дали ще се явим самостоятелно или в коалиция. Зависи дали тези, с които искаме да разговаряме като партньори, ще искат да разговарят с нас.“

          Това каза председателят на ПП „Правото“ Мария Колева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Адвокат Колева обяви, че тя вече е изпратила писмо до Румен Радев, след като той вече не е президент, с което предлага съвместни действия по новия обществен договор, за който самият Радев говори, когато се оттегли от поста на държавен глава.

          Юристката припомни за десетки жалби, изпратени през годините до различни институции в страната от формацията ПП „Правото“. По думите й всички те са доказателство, че хората в партията попадат под етикета „непримиримите“, заедно с които Радев каза, че ще води битка срещу статуквото.

