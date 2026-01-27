Политическа партия „Правото“ продължава своята последователна юридическа битка срещу корупционните практики в държавното управление, като се позиционира като единствената формация, която предприема конкретни правни действия, вместо да разчита на политически пиар.

Това стана ясно от думите на председателя на партията, адвокат Мария Колева, в студиото на телевизия Евроком.

В началото на 2026 година, на фона на сложната политическа обстановка, адвокат Колева акцентира върху огромния обем работа, извършена от нейната формация под формата на сигнали и жалби до институциите. Тя подчерта, че партията не само говори за проблемите, а атакува юридически конкретни фигури от властта, които според тях са замесени в корупционни схеми или конституционни нарушения.

Юридически офанзива срещу „недосегаемите“

Според Мария Колева, „Правото“ се отличава от останалите политически субекти по това, че действията им са документирани с входящи номера и преписки, а не са само предизборни обещания. Тя бе категорична, че партията е предприела мерки срещу ключови фигури в съдебната и изпълнителната власт.

„Съди прокурори, министри, кметове, шефове на НАП, включително няма да излъжа, че подадохме и срещу бившата председателка на Народното събрание, госпожа Киселова“, заяви адвокат Колева, визирайки конкретни казуси, по които формацията е сезирала компетентните органи.

Специален фокус в дейността на партията е поставен върху прокуратурата. Колева посочи, че въпреки общественото обсъждане около изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, малцина предприемат реални действия. „Ние сме предприели, има прокурорска преписка пред Талева, която ще съдим и нея в момента, защото тя абсолютно прикри извършените престъпления“, разкри тя в ефир.

Делото „Мартин Божанов“ и връзката с Рая Назарян

По време на разговора бяха изнесени и тревожни данни, свързани със скандала около Мартин Божанов, известен като Нотариуса. Адвокат Колева съобщи за подадена жалба срещу Рая Назарян в качеството ѝ на председател на Народното събрание. Основанието за това действие е свързано с бездействие или прикриване на факти около дейността на Божанов и парламентарната комисия, която трябваше да разследва случая.

Колева разкри наличието на документ, който хвърля нова светлина върху връзките в съдебната система: „А в нашия протокол от 2017 година, съдебен протокол, се съдържа фалшивото ЕГН на Мартин Божанов“. Според нея, Божанов е бил „една пионка“, но е разполагал със записи срещу магистрати, което обяснява опитите за прикриване на истината.

Институционално мълчание

Сериозна критика беше отправена и към президентската институция. Адвокат Колева отбеляза, че през деветгодишния мандат на президента Румен Радев, партия „Правото“ е изпратила десетки жалби, включително искания за сезиране на Конституционния съд за закони, нарушаващи основния закон на страната. Партиите нямат право директно да сезират КС, поради което са разчитали на държавния глава.

„За съжаление, до настоящия момент нямаме никакъв отговор“, коментира Колева липсата на обратна връзка от „Дондуков“ 2. Въпреки това, тя потвърди, че продължават да изпращат сигнали, включително и писмо за съвместни действия по нов обществен договор, надявайки се на обединение на „непримиримите“ в битката за законност.

В заключение адвокат Колева обобщи мисията на водената от нея партия: „Ние сме партия учредена именно от потърпевшите граждани и ние сме доказали, че в нашата партия хора влизат честни и почтени“. Тя призова за реално правосъдие, отбелязвайки, че корупцията ще намалее едва когато има реално осъдени лица по високите етажи на властта.