НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:48 От последните минути: Йотова обяви как продължават консултациите14:43 На второ четене: Правната комисия прие изменения, свързани със закриването на КПК14:25 НЕОФИЦИАЛНО: Вижте кой вероятно ще стане служебен премиер и кой – вътрешен министър13:12 ОФИЦИАЛНО: Асен Василев обяви ще има ли коалиция с Радев11:38 Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)11:11 Илияна Йотова прие Рая Назарян на „Дондуков 2“ (ВИДЕО)10:11 Днес е Международният ден в памет на жертвите на Холокоста09:34 Тир се вряза в чакащи камиони край „Капитан Андреево“, шофьорът загина
          НачалоБългария

          Адвокат Мария Колева: Проектът на Радев буди съмнения заради мълчанието му по ключови сигнали

          27 януари 2026 | 18:00 850
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Лидерът на политическа партия „Правото“ адвокат Мария Колева изрази остър скептицизъм относно искреността на новия политически проект на Румен Радев. В студиото на „Делници“ на  Телевизия Евроком тя постави под въпрос заявките на бившия държавен глава за създаване на „нов обществен договор“, като подчерта липсата на реакция от негова страна по множество сигнали за корупция и противоконституционни актове, изпращани до президентската институция през последните години.

          - Реклама -

          Основната критика на Колева се базира на конкретния опит на нейната партия в комуникацията с президентството. По думите ѝ, въпреки че Радев сега говори за обединение с „непримиримите“ в битка срещу корупцията, действията му по време на мандата не съответстват на тази реторика. Тя разкри, че партията ѝ е изпращала десетки жалби и искания за сезиране на Конституционния съд по важни въпроси, но те са останали без отговор.

          Ние много стриктно следим неговите изказвания и тъй като от политическа партия „Правото“ през годините, през тези неговите деветгодишен мандат, ние имаме десетки изпратени жалби, включително по въпроси, свързани с противоконституционно, примерно някои закони, които нарушават конституцията“, заяви адвокат Колева. Тя уточни, че сигналите са засягали и висши фигури в съдебната система, включително Борислав Сарафов, но „никой не предприема никакви действия“.

          Колева изрази съмнение дали новият проект не е пореден опит за политически инженеринг, който цели лична изгода, а не реална промяна. Тя отправи директно предизвикателство към Радев да докаже, че е „истински генерал“, а не просто фигура, която използва гражданската енергия за пиар.

          Генерал с пагони, а не генерал облечен в пола панталони. Моля ви, обадете ни се поне на един разговор, ако наистина искате да работите с непримиримите“, призова тя в ефир.

          Въпреки критиките, от „Правото“ са изпратили писмо с предложение за съвместни действия по новия обществен договор, за да проверят дали намеренията на Радев са автентични. Колева обаче предупреди, че ако той не откликне на поканата за диалог с хората, които реално се борят срещу статуквото, това ще потвърди подозренията, че той е „поредният месия, който иска да излъже хората само за лична изгода“.

          В контекста на предстоящите избори адвокат Колева посочи, че партията ѝ е готова да участва, като дори предложи регистрацията на „Правото“ като платформа, ако проектът на Радев не успее да се регистрира технологично във времето. Тя обаче остава на позицията, че доверието трябва да се заслужи с действия, а не само с думи за борба с корупцията, които не са подплатени с реални резултати по време на престоя във властта.

          Лидерът на политическа партия „Правото“ адвокат Мария Колева изрази остър скептицизъм относно искреността на новия политически проект на Румен Радев. В студиото на „Делници“ на  Телевизия Евроком тя постави под въпрос заявките на бившия държавен глава за създаване на „нов обществен договор“, като подчерта липсата на реакция от негова страна по множество сигнали за корупция и противоконституционни актове, изпращани до президентската институция през последните години.

          - Реклама -

          Основната критика на Колева се базира на конкретния опит на нейната партия в комуникацията с президентството. По думите ѝ, въпреки че Радев сега говори за обединение с „непримиримите“ в битка срещу корупцията, действията му по време на мандата не съответстват на тази реторика. Тя разкри, че партията ѝ е изпращала десетки жалби и искания за сезиране на Конституционния съд по важни въпроси, но те са останали без отговор.

          Ние много стриктно следим неговите изказвания и тъй като от политическа партия „Правото“ през годините, през тези неговите деветгодишен мандат, ние имаме десетки изпратени жалби, включително по въпроси, свързани с противоконституционно, примерно някои закони, които нарушават конституцията“, заяви адвокат Колева. Тя уточни, че сигналите са засягали и висши фигури в съдебната система, включително Борислав Сарафов, но „никой не предприема никакви действия“.

          Колева изрази съмнение дали новият проект не е пореден опит за политически инженеринг, който цели лична изгода, а не реална промяна. Тя отправи директно предизвикателство към Радев да докаже, че е „истински генерал“, а не просто фигура, която използва гражданската енергия за пиар.

          Генерал с пагони, а не генерал облечен в пола панталони. Моля ви, обадете ни се поне на един разговор, ако наистина искате да работите с непримиримите“, призова тя в ефир.

          Въпреки критиките, от „Правото“ са изпратили писмо с предложение за съвместни действия по новия обществен договор, за да проверят дали намеренията на Радев са автентични. Колева обаче предупреди, че ако той не откликне на поканата за диалог с хората, които реално се борят срещу статуквото, това ще потвърди подозренията, че той е „поредният месия, който иска да излъже хората само за лична изгода“.

          В контекста на предстоящите избори адвокат Колева посочи, че партията ѝ е готова да участва, като дори предложи регистрацията на „Правото“ като платформа, ако проектът на Радев не успее да се регистрира технологично във времето. Тя обаче остава на позицията, че доверието трябва да се заслужи с действия, а не само с думи за борба с корупцията, които не са подплатени с реални резултати по време на престоя във властта.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Проф. Захариев: Мълчанието около проекта на Радев засилва глада за нов обществен договор

          Екип Евроком -
          Неизвестността около бъдещия политически проект на Румен Радев не е слабост, а стратегическо предимство, което катализира обществените нагласи за радикална промяна. Тази теза разви политологът...
          България

          Проф. Захари Захариев: БСП страда от остър дефицит на идеи и е длъжник на обществото

          Екип Евроком -
          Българската социалистическа партия (БСП) се намира в състояние на дълбока идейна криза, която заплашва способността ѝ да бъде реална алтернатива на политическата сцена. Този...
          България

          Адвокат Мария Колева внесе жалба срещу Рая Назарян заради комисията „Мартин Божанов“

          Екип Евроком -
          Лидерът на политическа партия „Правото“ адвокат Мария Колева обяви, че е подала жалба срещу бившия председател на Народното събрание Рая Назарян. По време на...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions