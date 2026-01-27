Лидерът на политическа партия „Правото“ адвокат Мария Колева изрази остър скептицизъм относно искреността на новия политически проект на Румен Радев. В студиото на „Делници“ на Телевизия Евроком тя постави под въпрос заявките на бившия държавен глава за създаване на „нов обществен договор“, като подчерта липсата на реакция от негова страна по множество сигнали за корупция и противоконституционни актове, изпращани до президентската институция през последните години.

- Реклама -

Основната критика на Колева се базира на конкретния опит на нейната партия в комуникацията с президентството. По думите ѝ, въпреки че Радев сега говори за обединение с „непримиримите“ в битка срещу корупцията, действията му по време на мандата не съответстват на тази реторика. Тя разкри, че партията ѝ е изпращала десетки жалби и искания за сезиране на Конституционния съд по важни въпроси, но те са останали без отговор.

„Ние много стриктно следим неговите изказвания и тъй като от политическа партия „Правото“ през годините, през тези неговите деветгодишен мандат, ние имаме десетки изпратени жалби, включително по въпроси, свързани с противоконституционно, примерно някои закони, които нарушават конституцията“, заяви адвокат Колева. Тя уточни, че сигналите са засягали и висши фигури в съдебната система, включително Борислав Сарафов, но „никой не предприема никакви действия“.

Колева изрази съмнение дали новият проект не е пореден опит за политически инженеринг, който цели лична изгода, а не реална промяна. Тя отправи директно предизвикателство към Радев да докаже, че е „истински генерал“, а не просто фигура, която използва гражданската енергия за пиар.

„Генерал с пагони, а не генерал облечен в пола панталони. Моля ви, обадете ни се поне на един разговор, ако наистина искате да работите с непримиримите“, призова тя в ефир.

Въпреки критиките, от „Правото“ са изпратили писмо с предложение за съвместни действия по новия обществен договор, за да проверят дали намеренията на Радев са автентични. Колева обаче предупреди, че ако той не откликне на поканата за диалог с хората, които реално се борят срещу статуквото, това ще потвърди подозренията, че той е „поредният месия, който иска да излъже хората само за лична изгода“.

В контекста на предстоящите избори адвокат Колева посочи, че партията ѝ е готова да участва, като дори предложи регистрацията на „Правото“ като платформа, ако проектът на Радев не успее да се регистрира технологично във времето. Тя обаче остава на позицията, че доверието трябва да се заслужи с действия, а не само с думи за борба с корупцията, които не са подплатени с реални резултати по време на престоя във властта.