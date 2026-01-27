Лидерът на политическа партия „Правото“ адвокат Мария Колева обяви, че е подала жалба срещу бившия председател на Народното събрание Рая Назарян. По време на гостуването си в „Дерници“ на телевизия „Евроком“, юристът разкри детайли около правните действия на формацията, които са насочени към работата на парламентарната комисия за разследване на дейността на Мартин Божанов – Нотариуса.

Основният мотив за действията на „Правото“ е свързан с отказа на институциите да изслушат партията, въпреки твърденията им, че разполагат с ключови доказателства за схемите в съдебната система. Адвокат Колева подчерта, че още по времето, когато Назарян е оглавявала парламента, партията е настоявала за изслушване във връзка с подадени през годините сигнали за проблеми във Висшия съдебен съвет, Инспектората и главния прокурор.

По думите на Колева, докато комисията се е занимавала с казуса „Нотариуса“ и е изслушвала магистрати, които са отричали познанство с него, партията е разполагала с документи, уличаващи Божанов в документни престъпления още преди години. Тя цитира конкретен съдебен документ, който според нея е бил игнориран.

„А в нашия протокол от 2017 година, съдебен протокол, се съдържа фалшивото ЕГН на Мартин Божанов“, заяви Мария Колева в ефир. Тя допълни, че Божанов е бил само „една пионка“, но е разполагал със записи срещу съдии и прокурори, което е направило случая знаков за зависимостите в системата.

Освен конкретната жалба, свързана с комисията, лидерът на „Правото“ повдигна въпроса и за политическата отговорност на Рая Назарян по отношение на промените в Конституцията. Колева изрази недоумение от отказа на Назарян да заеме поста на служебен министър-председател, при положение че като депутат е участвала в гласуването на новите текстове в основния закон, които регламентират именно тази процедура.

„Рая Назарян беше депутат, когато се прие тази промяна. Защо е гласувала, когато сега отказва?“, попита риторично адвокат Колева, визирайки включването на председателя на Народното събрание в списъка с потенциални служебни премиери, известен като „домова книга“.

От партията са категорични, че ще продължат да търсят отговорност чрез прокурорски преписки и жалби, тъй като според тях държавата е овладяна, а малките партии и гражданските сигнали системно биват игнорирани от властимащите.