Акад. Иван Гранитски: Никой не обръща внимание на демографската катастрофа на нацията

Това каза издателят и публицист академик Иван Гранитски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Академик Гранитски коментира темата за българското образование. По думите му праз последните 35 години неправителствени организации, работещи на наша територия („Отворено общество“, „Америка за България“ и други) били направили всичко възможно, за да съсипят това образование. Той видя тяхна негативна намеса и по отношение на икономиката и здравеопазването ни.
Издателят припомни, излезли преди няколко години статистики, според които 48% от завършващите средно образование у нас са били функционално неграмотни.
