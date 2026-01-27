НА ЖИВО
          Акад. Иван Гранитски: Никой не обръща внимание на демографската катастрофа на нацията

          27 януари 2026 | 18:57
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Никой не обръща внимание на демографската катастрофа на нацията. Медиите се занимават с всичко друго, но не и с това.“

          Това каза издателят и публицист академик Иван Гранитски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Академик Гранитски коментира темата за българското образование. По думите му праз последните 35 години неправителствени организации, работещи на наша територия („Отворено общество“, „Америка за България“ и други) били направили всичко възможно, за да съсипят това образование. Той видя тяхна негативна намеса и по отношение на икономиката и здравеопазването ни.

          „Разрушенията в духовната сфера са непоправими. България, която имаше едно от най-добрите образования, днес е на много печално задно равнище“, посочи още гостът.

          Издателят припомни, излезли преди няколко години статистики, според които 48% от завършващите средно образование у нас са били функционално неграмотни.

          „Това е духовната криза, която е начало на духовна смърт. Много трудно може да се възстанови една държава, която е изпаднала в духовна криза. Тя би могла да се възстанови и икономически, и социално, и демографски, но при такава духовна криза е много трудно“, посочи още гостът.

