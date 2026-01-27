Акад. Иван Гранитски: Никой не обръща внимание на демографската катастрофа на нацията

„Никой не обръща внимание на демографската катастрофа на нацията. Медиите се занимават с всичко друго, но не и с това.“

Това каза издателят и публицист академик Иван Гранитски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Академик Гранитски коментира темата за българското образование. По думите му праз последните 35 години неправителствени организации, работещи на наша територия („Отворено общество“, „Америка за България“ и други) били направили всичко възможно, за да съсипят това образование. Той видя тяхна негативна намеса и по отношение на икономиката и здравеопазването ни.

„Разрушенията в духовната сфера са непоправими. България, която имаше едно от най-добрите образования, днес е на много печално задно равнище“, посочи още гостът.

Издателят припомни, излезли преди няколко години статистики, според които 48% от завършващите средно образование у нас са били функционално неграмотни.