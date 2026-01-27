България се намира в състояние на тежка демографска и духовна криза, които са неразривно свързани. Това заяви в ефира на телевизия „Евроком“ издателят и общественик академик Иван Гранитски в разговор с водещия Николай Колев.

- Реклама -

Според него страната е влязла в „демографски свредел“, от който няма излизане, като наред с високата смъртност и ниската раждаемост, най-сериозният проблем остава разрухата в духовната сфера.

Основната причина за срива в образователната система през последните три десетилетия, според академик Гранитски, е външната намеса и финансирането на проекти, които подкопават националната идентичност. Той е категоричен, че „последните 35 години огромните усилия на подривни организации като ‘Отворено общество Америка за България’, всички онези сили, които са добре финансирани от външни институти и структури, надделяха, съсипаха българското образование“. Резултатите от тези процеси са видими в статистическите данни, които издателят определи като трагични.

„Излезоха преди две-три години потресаващи статистики – 48% от завършващите средно образование в България са функционално неграмотни. Това е резултатът от псевдореформите в образованието за 35 години“, подчерта Гранитски. Той предупреди, че докато една държава може да се възстанови икономически и социално, възстановяването след такава дълбока духовна криза е изключително трудно, граничещо с невъзможното.

„

Специално внимание в анализа си академикът обърна на промените в учебните програми, които той нарича „кастрация“. Процесът, започнал още през 90-те години под предлога за премахване на идеологическата индоктринация, е довел до системното изхвърждане на ключови български автори. По думите на Гранитски, това се случва под влиянието на „Велзевулските съвети на брюкселските чиновници“, които той сравни с героите на Захари Стоянов, наричайки ги „мазмантии“ и „политически гювендии“.

„Тази кастрация доведе до това, че не само бяха изхвърлени от учебните програми творбите на националреволюционерите, на автори като Ботев, Захари Стоянов, Раковски… а дори и автори като Елин Пелин бяха кастрирани“, посочи той. Гранитски изтъкна, че творчеството на Елин Пелин е заредено с „голям социален рефлекс“ и описва уникалната структура на българското общество, крепяща се на добродетели като трудолюбие и милосърдие. Премахването на тези произведения от училище лишава младото поколение от важна нравствена енергия.

Според анализатора крайната цел на тези промени е целенасочено приспиване на националното самосъзнание. „Целта е да приспят националното самосъзнание, да създадат една небулозна маса, тъй като идеята им е да има Европа не на нациите, а Европа на регионите“, обобщи той, допълвайки, че се прави опит българите да се откажат от драматичната си история и националното достойнство.

Въпреки мрачната картина, академик Гранитски отбеляза и положителни примери, като спомена усилията на бившия министър на образованието Красимир Вълчев за въвеждане на час по вероучение и добродетели, макар тази инициатива да е срещнала остра съпротива. Издателство „Захари Стоянов“ продължава своята мисия за „ново възраждане“ чрез даряване на книги на библиотеки и училища, в опит да противодействие на духовния разпад.