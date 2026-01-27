Андрей Райчев: Вълна от избиратели за Радев има, но не се знае колко е голяма

„Вълна има, но не се знае колко е голяма. При Симеон Сакскобургготски доведе до 120 депутата, при Борисов до 116.

Сега пак имаме вълна, но никой не може да каже колко е голяма. В момента нещата изглеждат така: 40%:20%:20%.

Ако изборите са днес, милион души ще гласуват за Радев и по половин милион за ГЕРБ и за ПП-ДБ. Това означава между 80 и 100 депутати, защото има още 20% за други.

Но в момента се мерят нагласи, а не намерения. Това са нагласите на 2,5 милиона хора, а реално ще гласуват 3-3,5 милиона. Тоест има един милион, за които не се знае къде ще отидат.“

Този анализ направи социологът Андрей Райчев пред Нова тв.

И тук идва огромното противоречие и Радев затова избяга от този казус със Съвета за мир.

Нагласите на сините са анти-Тръмп по руската линия, защото той иска Украйна да отстъпи.

И съответно евентуалният съюзник на Радев – не да управлява, а залогът, който те са сложили, не е съвместното управление, а решаването на въпроса с правосъдната система. Това е базата на съюза между Радев и синьото и този съюз много ясно се вижда. Асен Василев въобще не споменава Радев, въобще не споменава Украйна и говори за съдебната реформа. Същото важи и за Да, България. Но не е така с Атанасов и ДСБ, обясни Райчев.

Всичко е много тънко и намесата на този въпрос с Тръмп много рязко може да счупи гърнето, допълни той.

А по повод подписването от България на документа за създаването на Съвета за мир, той обясни: Радев решава да не влезе в този филм, този филм остана в главата на правителството, който подстъпи по единствения възможен начин за тях – каза да.

Между Европа и САЩ се натрупва напрежение с неизвестен изход, но със съвършено известна последица, ако Европа направи рязко движение – тя ще остане без защита. Няма абсолютно никакви шансове Украйна да се удържи без САЩ и самата Европа няма начин да се защитава.

Каквато и политика да предприеме Европа, сега трябва да приеме това, което правят САЩ. И не го казвам аз, а го казва Рюте: Ние въобще нямаме отбрана без САЩ.

Такава отбрана би могла да се появи, това е процес след 10 г. и ако изхарчим трилион. И не сме решили кой командва нашата войска – френският президент ли, друг ли, ние не сме подготвени, каза Райчев.

Малко сме в крайност – очакваме всичко да е ясно от първия момент, очакваме този борд да е нещо голямо и значимо и оттам се възбуждаме толкова много. Не виждам в хартата на този борд друго, освен полиране на имиджа на Тръмп. Това нещо ми се струва малко или много с размера на проява на учтивост, коментира политологът Любомир Стефанов.

Ние бързо скачаме върху главата на тези хора, но мислете и друго – ЕС няма категорична позиция, допълни той.

Това да си човек на Тръмп в България не е чист минус.Радев не искаше да обере негативните елементи от това. Ще възникне някакъв ред в света. Тръмп е в разгара си. Предстои срещата на тримата големи в Пекин. Най-сензационното в този съвет е участието на Лукашенко и очакването на появата на Путин.

Това е гигантско изпитание за Европа и не знам как ще се справят европейските лидери, които се клеха, че това е сатана, а сега ще ходят на среща с него. Липсва Тайван, каза още Райчев.

Американците не надничат зад всеки шубрак в България, нито руснаците. Трябва малко по-реалистично да гледаме на мястото си, коментира още Стефанов.