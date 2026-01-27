НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Антон Станков: България е държава в оставка, участието в „Съвета за мир“ на Тръмп изглежда несериозно

          27 януари 2026 | 11:46 1562
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Участието на България в международни инициативи като „Съвета за мир“ на американския президент Доналд Тръмп изисква сериозна легитимация, която в момента липсва на българската държава. Тази теза изрази бившият правосъден министър Антон Станков в ефира на предаването „Опорни хора“ по Bulgaria ON AIR.

          - Реклама -

          Според юриста, подписването на подобен тип международни договори задължително предполага ратификация от страна на Народното събрание. Станков подчерта, че въпреки правото на изпълнителната власт да проявява инициатива, политическата реалност в страната поставя под въпрос тежестта на подобни ангажименти.

          Протест пред парламента: Граждани се обявяват срещу участието на България в „Съвета за мир“ на Тръмп Протест пред парламента: Граждани се обявяват срещу участието на България в „Съвета за мир“ на Тръмп

          Изпълнителната власт има право на инициативата, но да не забравяме, че България е държава в оставка – правителство в оставка, парламент, който трябва да бъде разпуснат. Не стои сериозно. Това не е правен проблем по принцип, но е политически“, изтъкна бившият правосъден министър, анализирайки първоначалното съгласие за присъединяване на страната към инициативата.

          В разговора бяха засегнати и вътрешнополитическите проблеми, включително промените в Изборния кодекс и функционирането на съдебната система. Станков бе критичен към начина, по който са били структурирани специализираните органи в миналото.

          Георг Георгиев: Тепърва Съветът за мир ще се утвърждава като международна организация Георг Георгиев: Тепърва Съветът за мир ще се утвърждава като международна организация

          Специализираният съд, прокуратурата, КПК – как бяха създадени? Явно за бухалка – допълнителен натиск върху политическите процеси“, коментира той.

          Като изход от политическата безизходица, Станков вижда необходимост от широк обществен диалог, който да надхвърли рамките на настоящия парламент. Той призова за свикването на нова национална кръгла маса.

          Дипломатът Петър Танев за Евроком: „Бордът за мир“ е тектонична промяна, а България се опитва да се скрие (аудио) Дипломатът Петър Танев за Евроком: „Бордът за мир“ е тектонична промяна, а България се опитва да се скрие (аудио)

          Много се надявам на нова национална кръгла маса. Има необходимост. Тя трябва да тръгне от извънпарламентарните сили, защото в парламента виждаме, че е непродуктивно, неработещо. Впоследствие могат да бъдат включени тези партии, но това е много сложен политически проект, процес, който трудно би могъл да бъде управляван“, обясни експертът.

          Станков заключи, че този процес „в същото време трябва да завърши с промени в Конституцията“. По отношение на съдебната реформа, мястото на прокуратурата и следствието, той припомни конституционните изисквания за мащабни промени: „Това са въпроси, които КС е казал, че трябва да бъдат решавани от Велико Народно събрание“.

          Участието на България в международни инициативи като „Съвета за мир“ на американския президент Доналд Тръмп изисква сериозна легитимация, която в момента липсва на българската държава. Тази теза изрази бившият правосъден министър Антон Станков в ефира на предаването „Опорни хора“ по Bulgaria ON AIR.

          - Реклама -

          Според юриста, подписването на подобен тип международни договори задължително предполага ратификация от страна на Народното събрание. Станков подчерта, че въпреки правото на изпълнителната власт да проявява инициатива, политическата реалност в страната поставя под въпрос тежестта на подобни ангажименти.

          Протест пред парламента: Граждани се обявяват срещу участието на България в „Съвета за мир“ на Тръмп Протест пред парламента: Граждани се обявяват срещу участието на България в „Съвета за мир“ на Тръмп

          Изпълнителната власт има право на инициативата, но да не забравяме, че България е държава в оставка – правителство в оставка, парламент, който трябва да бъде разпуснат. Не стои сериозно. Това не е правен проблем по принцип, но е политически“, изтъкна бившият правосъден министър, анализирайки първоначалното съгласие за присъединяване на страната към инициативата.

          В разговора бяха засегнати и вътрешнополитическите проблеми, включително промените в Изборния кодекс и функционирането на съдебната система. Станков бе критичен към начина, по който са били структурирани специализираните органи в миналото.

          Георг Георгиев: Тепърва Съветът за мир ще се утвърждава като международна организация Георг Георгиев: Тепърва Съветът за мир ще се утвърждава като международна организация

          Специализираният съд, прокуратурата, КПК – как бяха създадени? Явно за бухалка – допълнителен натиск върху политическите процеси“, коментира той.

          Като изход от политическата безизходица, Станков вижда необходимост от широк обществен диалог, който да надхвърли рамките на настоящия парламент. Той призова за свикването на нова национална кръгла маса.

          Дипломатът Петър Танев за Евроком: „Бордът за мир“ е тектонична промяна, а България се опитва да се скрие (аудио) Дипломатът Петър Танев за Евроком: „Бордът за мир“ е тектонична промяна, а България се опитва да се скрие (аудио)

          Много се надявам на нова национална кръгла маса. Има необходимост. Тя трябва да тръгне от извънпарламентарните сили, защото в парламента виждаме, че е непродуктивно, неработещо. Впоследствие могат да бъдат включени тези партии, но това е много сложен политически проект, процес, който трудно би могъл да бъде управляван“, обясни експертът.

          Станков заключи, че този процес „в същото време трябва да завърши с промени в Конституцията“. По отношение на съдебната реформа, мястото на прокуратурата и следствието, той припомни конституционните изисквания за мащабни промени: „Това са въпроси, които КС е казал, че трябва да бъдат решавани от Велико Народно събрание“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Полицай свидетелства срещу Кирил Петков: Арестът на Борисов е обсъждан в МС

          Никола Павлов -
          Полицай от Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) свидетелства в съда, че обиските и арестът на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова са били...
          Крими

          21-годишен шофьор е заловен с 2,13 промила алкохол в Шивачево

          Дамяна Караджова -
          Млад шофьор е задържан в Шивачево с 2,13 промила алкохол в кръвта, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Сливен.
          Политика

          „Неприемливи фигури“: Първи коментар от парламента след отказа на Назарян да бъде служебен премиер

          Никола Павлов -
          „Неприемливи фигури за служебен премиер са Рая Назарян и хората, поставени от статуквото“, заяви депутатът от "Морал, единство, чест" Христо Расташки пред журналисти в...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions