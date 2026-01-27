Археолози откриха най-старите дървени инструменти на брега на езеро в Гърция

Археолози са открили най-старите познати дървени инструменти, намирани досега, на брега на езеро в Гърция. Двата артефакта датират отпреди около 430 000 години, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на научно изследване, публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Единият предмет представлява вретеновидна дървена пръчка с дължина около 80 сантиметра, която вероятно е била използвана за копаене в калта. Вторият артефакт е по-малко парче от върба или топола, за което учените предполагат, че е служило за оформяне на каменни инструменти.

Според изследователите находките потвърждават, че древните хора са разполагали с разнообразен набор от инструменти, изработени не само от камък и кост, но и от дърво. Подобни артефакти обаче се откриват изключително рядко, тъй като дървото гние бързо и се запазва единствено при специфични условия – под вода, в лед или в пещери.

Инструментите са намерени в басейна на град Мегалополис в централната част на Пелопонес, където влажната среда и натрупаните седименти са помогнали за тяхното съхранение. На същото място в продължение на години археолозите са откривали каменни сечива и кости на слонове с ясно видими разрези, свидетелстващи за човешка дейност.

Въпреки че самите дървени инструменти не са датирани директно, възрастта на археологическия обект – около 430 000 години – дава надеждна представа за тяхната хронология.

„Винаги съм била развълнувана от възможността да докосна тези предмети“, споделя Анемийке Милкс от Университета в Рединг, автор на изследването.

На находището не са открити човешки останки, поради което учените все още не могат със сигурност да определят кой е използвал инструментите. Възможно е те да са принадлежали на неандерталци, ранни предци на съвременния човек или други хоминини.

Според археолога Джарод Хътсън от Националния природонаучен музей Смитсониън, районът вероятно крие още ценни артефакти, които предстои да бъдат открити и които могат значително да обогатят познанията за ранната човешка история в Европа.