Астън Вила взе Тами Ейбрахам

Нападателят Тами Ейбрахам се завръща в Астън Вила, след като клубът от Висшата лига се съгласи да купи правата му от турския Бешикташ за 18 милиона паунда, съобщава Ройтерс.

- Реклама -

Ейбрахам бе част от тима на Вила, който спечели промоция за Висшата лига, като вкара 25 гола под наем от Челси, който по-късно го продаде на италианския Рома.

Той игра под наем в Бешикташ от Рома, но клубът от Истанбул активира откупната му клауза в понеделник за 11 милиона британски лири, като така турците бързо спечелиха от нападателя. 28-годишният английски национал ще даде нови варианти за атаката на тима на Унай Емери, който все още е в борбата за титлата.

Отборът от Бирмингам е на трето място в класирането, на четири точки зад лидера Арсенал, и приема Брентфорд в събота.