Заместник министър-председателят в оставка Атанас Зафиров проведе ключова среща с Уан Цифън, председател на борда на директорите на китайския технологичен и инфраструктурен гигант Shandong Hi-Speed Group.

- Реклама -

Фокусът на разговорите бе поставен върху задълбочаването на партньорството в стратегически сектори като инфраструктурното строителство, търговията и логистиката.

В дискусиите се включиха и висши мениджъри на китайската корпорация, както и представители на Китайското посолство в България.

Интересът на китайската компания към страната ни не е случаен. Още през септември миналата година, по време на свое посещение в Пекин, Атанас Зафиров се запозна на място с капацитета и мащаба на Shandong Hi-Speed Group в провинция Шандун.

Тогава от ръководството на гиганта заявиха категоричен интерес към инвестиции в България. Компанията е световен лидер в управлението на транспортна, енергийна и финансова инфраструктура, като оперира над 9000 км магистрали и хиляди километри железопътни трасета.

По време на настоящата среща Уан Цифън представи подробно възможностите на холдинга и изрази надежда за реализиране на съвместни проекти с български компании.

Вицепремиерът Зафиров подчерта значението на наситения с двустранни събития календар през изминалата година, който е допринесъл за укрепване на връзките между двата народа.

Той акцентира върху проведените българо-китайски бизнес форум, заседанието на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество и конференцията за регионално сътрудничество.

Специално внимание бе обърнато и на посещението на заместник-председателя на общокитайското народно събрание г-н Сяо Дзие, както и на честванията по повод 10-годишнината от инициативата „Един пояс, Един път“.

Атанас Зафиров бе категоричен, че именно инфраструктурата е секторът с най-сериозен потенциал за развитие. Той приветства инициативите за разкриване на нови логистични точки за транспортна свързаност, като посочи конкретно потенциала на пристанище Бургас.

Обсъдена бе и възможността български стоки – предимно земеделска продукция, която се радва на традиционно висок интерес сред китайските потребители – да достигнат до огромния китайски пазар чрез логистичните влакове, управлявани от компанията.