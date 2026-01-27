НА ЖИВО
          Атанас Зафиров: Спекулациите за краха на БСП са силно преувеличени

          27 януари 2026 | 10:07 240
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Слуховете за разпад на Българската социалистическа партия (БСП) не отговарят на истината, а политическата сила трябва да се фокусира върху единството преди предстоящия вот.

          Това заяви председателят на Националния съвет на БСП и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров по време на среща с партийни членове и симпатизанти в Пазарджик.

          Според него най-важната задача пред левицата в момента е мобилизацията за предсрочните парламентарни избори.

          Зафиров бе категоричен, че „спекулациите за краха на БСП са силно преувеличени“ и призова съпартийците си да не се поддават на външни внушения. Той подчерта необходимостта от консолидация, за да може партията да реализира своята визия за управлението на страната.

          Най-важното е в каква кондиция отиваме на предсрочните парламентарни избори, да сме единни и да можем да реализираме идеите си за развитие на България“, посочи Зафиров пред присъстващите.

          В своя анализ за състоянието на левите движения, той направи паралел с думите на унгарския премиер, като отбеляза, че и Виктор Орбан е обяснил проблема на лявото в Европа: „Те издигат лозунги, аз ги претворявам в действия“. Вицепремиерът в оставка изтъкна, че избирателите очакват от политиците реални резултати и работа, а не само обещания.

          По време на срещата бе обсъден и моделът за успешна кампания. Зафиров даде за пример последните избори в Пазарджик като образец за това как трябва да изглежда националната предизборна стратегия на левицата. Според него формулата за успех включва обединение, ясни послания и листи, попълнени с доказани професионалисти и качествени кадри.

          Лидерът на социалистите прогнозира повишен интерес към вота. „Да, избирателната активност ще е висока. Трябва да се вземем в ръце и да обясним на хората, какво направихме за тях, защото много неща останаха недоизказани“, допълни той.

          В отчета си за участието на БСП в изпълнителната власт, Зафиров акцентира върху ресорите, ръководени от левицата. Той посочи, че именно в секторите на „БСП – Обединена левица“ са били концентрирани едни от най-тежките обществени проблеми – безводието, забавеното строителство на магистрали и инфраструктурни обекти, проблемите с екологията, социалната сфера и спряната програма за саниране.

          За тази една година създадохме среда, в която да се решават проблемите“, категоричен бе той“, защитавайки постигнатото по време на мандата.

          Атанас Зафиров отправи критика към вътрешнопартийните процеси, които отнемат енергия от подготовката за вота. Той настоя, че оценката за участието в управлението е положителна, но фокусът трябва да се измести изцяло към предстоящата кампания.

          „Излизаме с оценка, че участието ни в управлението е успешно. Няма обаче как обаче да обясним, че всички партии се готвят за избори, а нашата партия се занимава с конгреси“, обобщи председателят на НС на БСП.

