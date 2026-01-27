България заема престижното трето място в Европейския съюз по темп на растеж на пазара на нови автомобили през изминалата 2025 година.

Според най-новите данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA), страната ни отбелязва впечатляващ скок от 15,1% в регистрациите, като общият брой на новите превозни средства достига 49 419.

За сравнение, през 2024 г. този показател е бил 42 941 броя.

Пред България в класацията по растеж се нареждат единствено Литва, която отчита увеличение от 39,3%, и Латвия с ръст от 31,4%. Тази положителна тенденция у нас се развива на фона на по-умерен растеж в общия европейски пазар.

Какво купуват българите?

Бензиновите автомобили продължават да доминират на родния пазар, като съставляват най-големия дял от всички новорегистрирани коли. През отчетния период у нас са закупени 38 875 бензинови автомобила, което представлява увеличение от 14,4% спрямо 2024 г.

Значителна динамика обаче се наблюдава в сегмента на екологичните превозни средства. Електрическите автомобили, задвижвани изцяло от батерии (BEV), отбелязват сериозен скок от 62% на годишна база, достигайки 2420 броя.

Още по-впечатляващ е ръстът при хибридните електрически автомобили (HEV) – цели 103,5% увеличение спрямо 2024 г., с общо 2045 регистрирани коли. Плъгин хибридите също бележат ръст от 21,2%, достигайки 566 броя.

На обратния полюс са дизеловите автомобили, които продължават да губят популярност. През 2025 г. у нас са регистрирани 5313 нови дизелови коли, което е спад от 8,6%.

Тенденциите в Европа

В рамките на целия Европейски съюз пазарът на нови автомобили показва стабилност, макар и с по-скромен растеж. През 2025 г. регистрациите са се увеличили до 10 822 831 броя, което е ръст от едва 1,8% спрямо предходната година.

Въпреки положителния знак, обемите остават значително под нивата отпреди пандемията.

Европейският пазар претърпява сериозна трансформация по отношение на задвижването. Електрическите автомобили (BEV) вече заемат 17,4% пазарен дял с 1 880 370 регистрации. Четирите най-големи пазара в ЕС са двигател на този растеж – Германия отчита скок от 43,2%, следвана от Нидерландия, Белгия и Франция.

Хибридните модели (HEV) се утвърждават като предпочинат избор за много европейци, достигайки 3 733 325 броя и пазарен дял от 34,5%.

Плъгин хибридите също бележат възход, преминавайки границата от 1 милион броя (1 015 887) и увеличавайки пазарния си дял до 9,4%.

Традиционните горива в Европа отстъпват позиции много по-бързо отколкото в България. Регистрациите на бензинови автомобили в ЕС са спаднали с 18,7%, като пазарният им дял се е свил до 26,6%.

Дизеловите автомобили също губят позиции.