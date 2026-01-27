НА ЖИВО
      вторник, 27.01.26
          България стартира програма за ограничаване на свръхупотребата на антибиотици

          27 януари 2026
          България стартира програма за ограничаване на свръхупотребата на антибиотици, след като се нареди сред най-засегнатите  от антибиотична резистентност страни в Европа. Това заяви проф. Тодор Кантарджиев в ефира на „Здравей, България“, като предупреди, че антибиотиците са стратегически лекарства и загубата на контрол върху тях крие сериозни рискове за общественото здраве.

          По думите му мерките ще имат ефект, само ако се прилагат единно – както в хуманната медицина, така и в селското стопанство и при животните. 

          Проф. Кантарджиев припомни, че България е стигнала до първите места в ЕС по прием на антибиотици и по резистентност. „Причината не е просто честата употреба, а неправилното и неразумно изписване“, посочи той.

          Според специалиста около 35 000 души годишно в Европа умират от инфекции, които не могат да бъдат лекувани с антибиотици заради резистентност. Особено тревожни са вътреболничните инфекции, при които понякога се налага лечение с последна линия лекарства, увреждащи бъбреците.

          Кантарджиев подчерта, че между 50 и 80% от антибиотиците, използвани в домашни условия, са били ненужни, и призова за по-често използване на антибиограми, резултатите от които излизат до 48 часа.

