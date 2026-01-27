Бизнесът ще участва в изграждането на българския дигитален портфейл

МЕУ и доставчиците на удостоверителни услуги ще изграждат българския дигитален портфейл, стана ясно от работна среща на министъра на електронното управление в оставка Валентин Мундров с всички доставчици на такива услуги в България.

Основен акцент в разговора беше изграждането и въвеждането на държавен електронен портфейл. По време на срещата страните се обединиха около разбирането, че успешното създаване и внедряване на дигитален портфейл е възможно единствено чрез тясно сътрудничество между държавата и бизнеса.

Участниците в срещата постигнаха съгласие за стартиране на общ проект с привличане в него на частния технологичен сектор, съобщиха от министерството.

„Държавният електронен портфейл е ключов елемент от дигиталната трансформация на България. Той засяга всеки гражданин и всяка компания, затова успехът му е възможен само чрез реално партньорство между държавата и бизнеса”, каза министър Мундров.

„Нашата цел е да изградим сигурна, отворена и държавна платформа, която да създава условия за развитие, иновации и доверие”, подчерта министърът на електронното управление.

В държавния електронен портфейл всички услуги ще бъдат свободни за ползване и развитие, като същевременно частният пазар ще може да продължи да се развива успоредно, уточни министър Мундров.

Участниците в срещата подчертаха, че електронният портфейл касае всеки гражданин, фирма и организация, поради което е необходимо да се работи заедно като общност, а не поотделно.

Министър Мундров акцентира върху необходимостта от бързи и адекватни действия. Архитектурата и техническата спецификация на електронния портфейл ще бъдат разработени съвместно с бизнеса.

Категорично беше заявено, че собствеността на портфейла ще бъде и трябва да остане държавна.

Представителите на доставчиците на удостоверителни услуги изразиха подкрепа за предложения модел и заявиха, че това е правилната посока за развитие. В края на срещата страните си определиха срок до средата на февруари да бъде подготвен начален вариант на проекта.

Като успешен пример за ефективно партньорство между държавата и бизнеса беше посочено изграждането на Националната здравна информационна система.