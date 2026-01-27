НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:48 От последните минути: Йотова обяви как продължават консултациите14:43 На второ четене: Правната комисия прие изменения, свързани със закриването на КПК14:25 НЕОФИЦИАЛНО: Вижте кой вероятно ще стане служебен премиер и кой – вътрешен министър13:12 ОФИЦИАЛНО: Асен Василев обяви ще има ли коалиция с Радев11:38 Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)11:11 Илияна Йотова прие Рая Назарян на „Дондуков 2“ (ВИДЕО)10:11 Днес е Международният ден в памет на жертвите на Холокоста09:34 Тир се вряза в чакащи камиони край „Капитан Андреево“, шофьорът загина
          НачалоНаука и ТехнологииИТ

          Бизнесът ще участва в изграждането на българския дигитален портфейл

          27 януари 2026 | 17:21 400
          Снимка: МЕУ
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          МЕУ и доставчиците на удостоверителни услуги ще изграждат българския дигитален портфейл, стана ясно от работна среща на министъра на електронното управление в оставка Валентин Мундров с всички доставчици на такива услуги в България. 

          - Реклама -

          Основен акцент в разговора беше изграждането и въвеждането на държавен електронен портфейл. По време на срещата страните се обединиха около разбирането, че успешното създаване и внедряване на дигитален портфейл е възможно единствено чрез тясно сътрудничество между държавата и бизнеса.

          Участниците в срещата постигнаха съгласие за стартиране на общ проект с привличане в него на частния технологичен сектор, съобщиха от министерството.

          Държавният електронен портфейл е ключов елемент от дигиталната трансформация на България. Той засяга всеки гражданин и всяка компания, затова успехът му е възможен само чрез реално партньорство между държавата и бизнеса”, каза министър Мундров.

          Нашата цел е да изградим сигурна, отворена и държавна платформа, която да създава условия за развитие, иновации и доверие”, подчерта министърът на електронното управление.

          В държавния електронен портфейл всички услуги ще бъдат свободни за ползване и развитие, като същевременно частният пазар ще може да продължи да се развива успоредно, уточни министър Мундров.

          Участниците в срещата подчертаха, че електронният портфейл касае всеки гражданин, фирма и организация, поради което е необходимо да се работи заедно като общност, а не поотделно.

          Министър Мундров акцентира върху необходимостта от бързи и адекватни действия. Архитектурата и техническата спецификация на електронния портфейл ще бъдат разработени съвместно с бизнеса. 

          Категорично беше заявено, че собствеността на портфейла ще бъде и трябва да остане държавна.

          Представителите на доставчиците на удостоверителни услуги изразиха подкрепа за предложения модел и заявиха, че това е правилната посока за развитие. В края на срещата страните си определиха срок до средата на февруари да бъде подготвен начален вариант на проекта.

          Като успешен пример за ефективно партньорство между държавата и бизнеса беше посочено изграждането на Националната здравна информационна система.

          МЕУ и доставчиците на удостоверителни услуги ще изграждат българския дигитален портфейл, стана ясно от работна среща на министъра на електронното управление в оставка Валентин Мундров с всички доставчици на такива услуги в България. 

          - Реклама -

          Основен акцент в разговора беше изграждането и въвеждането на държавен електронен портфейл. По време на срещата страните се обединиха около разбирането, че успешното създаване и внедряване на дигитален портфейл е възможно единствено чрез тясно сътрудничество между държавата и бизнеса.

          Участниците в срещата постигнаха съгласие за стартиране на общ проект с привличане в него на частния технологичен сектор, съобщиха от министерството.

          Държавният електронен портфейл е ключов елемент от дигиталната трансформация на България. Той засяга всеки гражданин и всяка компания, затова успехът му е възможен само чрез реално партньорство между държавата и бизнеса”, каза министър Мундров.

          Нашата цел е да изградим сигурна, отворена и държавна платформа, която да създава условия за развитие, иновации и доверие”, подчерта министърът на електронното управление.

          В държавния електронен портфейл всички услуги ще бъдат свободни за ползване и развитие, като същевременно частният пазар ще може да продължи да се развива успоредно, уточни министър Мундров.

          Участниците в срещата подчертаха, че електронният портфейл касае всеки гражданин, фирма и организация, поради което е необходимо да се работи заедно като общност, а не поотделно.

          Министър Мундров акцентира върху необходимостта от бързи и адекватни действия. Архитектурата и техническата спецификация на електронния портфейл ще бъдат разработени съвместно с бизнеса. 

          Категорично беше заявено, че собствеността на портфейла ще бъде и трябва да остане държавна.

          Представителите на доставчиците на удостоверителни услуги изразиха подкрепа за предложения модел и заявиха, че това е правилната посока за развитие. В края на срещата страните си определиха срок до средата на февруари да бъде подготвен начален вариант на проекта.

          Като успешен пример за ефективно партньорство между държавата и бизнеса беше посочено изграждането на Националната здравна информационна система.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ивайло Калфин: Надявам се протестите да прелеят във висока избирателна активност

          Росица Николаева -
          Надявам се протестите да прелеят във висока избирателна активност, защото иначе са били безсмислени. Протестите постигнаха много и свалиха правителството. Ако не излязат повече хора...
          Общество

          Над 500 училища в страната имат статут на иновативни

          Росица Николаева -
          В момента 526 училища в страната са със статут на иновативни, като иновациите им са различни – организационни, управленски, но най-често са педагогически, свързани...
          Здраве

          Учени: Позитивното отношение към стареенето може да удължи живота

          Росица Николаева -
          Позитивното отношение към стареенето може да накара хората да се чувстват по-млади и да живеят по-дълго, показват изследвания, а възрастовата дискриминация или т.нар. ейджизъм,...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions